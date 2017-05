Policia jepe detaje të hetimeve ndaj sulmit të Arbana Xharrës

Policia e Kosovës dhe prokuroria është duke vazhduar hetimet në lidhje me rrahjen brutale dje të ish gazetares Arbana Xharra.

Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani, në një prononcim për Indeksonline ka thënë se këto hetime janë duke vazhduar por se ende nuk ka të dyshuar të mundësh në lidhje me rastin.

“Policia e Kosovës në bashkëpunim dhe koordinim me prokurorinë kompetente, është duke vazhduar me hetime intensive drejtë zbardhjes sa me parë të këtij rasti”, ka thënë Kelani.