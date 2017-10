Policia e Las Vegasit publikon fotografinë e gruas që po e kërkon, dhe që kishte bashkëjetuar me njërin nga sulmuesit (Foto)

Policia në Las Vegas ka publikuar fotografinë e gruas, e cila dyshohet se kishte bashkëjetuar me njërin nga sulmuesit që la të vrarë 20 persona dhe mbi 100 tjerë të plagosur.

Marilou Danley është duke u kërkuar nga autoritetet e sigurisë, pasi dyshohet se së bashku me sulmuesin është arratisur. Sipas informacioneve të para, ajo thuhet se ishte në dhomë së bashku me sulmuesin, transmeton Telegrafi.

Marilou Danley, companion of Las Vegas shooter. Las Vegas Police are currently looking for her pic.twitter.com/8outYrTQlc

— Chris Gilmore (@cgilmoreNews9) October 2, 2017