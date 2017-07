Policia e Kosovës flet për bastisjet e kryera sot nga Eulex-i

Policia e Kosovës ka konfirmuar se gjatë ditës së sotme i ka ofruar asistencës Eulex-it për një operacion të bastisjes.

Mirëpo, ata nuk kanë treguar nëse ky operacion është kryer në shtëpinë e familjës së Agron Sylejmanit, sic është raportuar gjatë ditës nëpër media.

Zëdhënës i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha, gjatë një interviste të dhënë për Televizionin Publik të Kosovës, ka thënë se nuk mund të japin detaje tjera, pasi për këtë kompetentë janë vetë Eulex-i, të cilët kanë qenë udhëheqës të këtij operacioni.

“Policia e Kosovës 24 orë në ditë është në funksion të realizimit të detyrave dhe përgjegjësive të saja ligjore dhe natyrisht duke i pasur parasysh edhe rrethanat të cilat ju i përmendet, ne asistojmë edhe në institucionet tjera që janë në Kosovë, duke përfshirë edhe Eulex-in. Pra, mund të ju konfirmojë se një operacion është realizuar nga Eulex-i dhe ata sigurisht kanë kërkuar edhe asistencën e njësive të caktuara të Policisë së Kosovës dhe ne kemi asistuar, për detaje të tjera që ndërlidhen me operacionin besoj që do t’iu referoheni Eulex-it. Mund të konfirmoj se Policia e Kosovës i ka ofruar asistencë Eulex-it dhe për detaje të tjera në lidhje me operacionin e zhvilluar ju mund t’i drejtoheni zyrës për informim të EULEX-it”, ka thënë Hoxha.

Ndërsa, vet vëllai i Agronit, Driton Sylejmani, ka demantuar informacionet e plasuara në disa portale rreth basistjes në pronën e tyre.