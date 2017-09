Polici rrëfen takimin me alienin Yosef

Alan Godfrey ishte rrëmbyer nga një UFO e madhe, me formë ovale.

Ky polic britanik ishte duke patrulluar një nate të dhjetorit të vitit 1980, kur thotë të ishte rrëmbyer nga një UFO e madhe, me formë ovale, të cilin e kishte parë mbi kokë, derisa ishte jashtë.

Ai kishte parë një rreze të fortë drite. Më pas atij i ishte kujtuar largimi i UFO-s nga qielli.

Me anë të hipnozës regresive, atij i ishte kujtuar rrëmbimi nga alienët dhe takimi me një njeri me mjekër, të quajtur Yosef, i cili shoqërohej nga pesë krijesa të vogla, të ngjashme me robotët.