Po vazhdon me intensitet fushata e korrje-shirjeve

Fushata e korrje-shirjeve të grurit po vazhdon me intensitet të shtuar. Por, këtë vit, në Kosovë është mbjellë më pak grurë se vitet e kaluara. Bujqit ankohen se çmimi i ulët i grurit dhe lirimi nga tatimi në vlerën e shtuar për grurin e importuar, ka bërë që të mbillet më pak grurë.

Fushata e korrje-shirjeve të grurit, e cila ka filluar në ditët e fundit të qershorit, nga dita në ditë po shtrihet në gjithë vendin. Sipas drejtorit të Departamentit të Politikave Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, Isuf Cikaqi, fushata e korrje-shirjeve po shkon mirë dhe se rendimentet e grurit këtë vit janë të kënaqshme.

“Rendimentet sillen nga 3 mijë e 5 qind deri në 4 mijë e 5 qind kilogramë për hektarë, si mesatare e këtyre ditëve. Ka edhe parcela të cilat japin rendimente deri në 7-8 mijë kilogramë për hektarë. Por si mesatare në këtë ditë mund të themi se sillet ndërmjet 3 mijë e 5 qind dhe 4 mijë e 5 qind kilogramë për hektarë, që është në suazat e normales së rendimentit mesatar në kuadër të Kosovës”, tha Cikaqi.

Në Kosovë, sipas Ministrisë së Bujqësisë, janë të mbjella rreth 70 mijë hektarë grurë. Skënder Gashi, bujk nga Komuna e Lipjanit, i cili ka të mbjella 17 hektarë me gurë, po bënë përgatitjet e fundit për korrje. Ai tregon se këtë vit rendimentet janë më të ulëta.

“Sivjet nuk janë të mira rendimentet e grurit. Mirëpo edhe çmimi është tejet i dobët, fal Ministrisë së Financave që e ka heq TVSH-në e grurit në doganë. Mullisit tanë prioritet i japin miellit nga Serbia, ndërsa na maltretojnë neve bujqve, thonë jo ka lagështi, jo nuk është kualiteti i mirë, etj.”, tha Gashi.

Ai siguron bukën e gojës për vete dhe familjen e tij nga kjo veprimtari dhe ankohet për çmimin e ulët të grurit. Ai thotë se çmimi prej 15 centë për kilogram, është tejet i ulët dhe me këtë nuk mbulon as koston e prodhimit.

Në anën tjetër, kryetari i Shoqatës së Prodhuesve të Grurit, Pal Gjuraj, bëri të ditur për Radio Kosovën se edhe këtë vit vendi do të varet nga importi, ngase nuk do të mundë të plotësohen nevojat me grurë vendor.

“Këtë vit kemi të mbjella më pak. Por, sipas shënimeve që kemi arritur t’i mbledhim deri më tani, parashohim se diku deri në 60 % do t`i përmbushim nevojat me prodhim të grurit”, deklaroi Gjuraj.

Fushata e korrje-shirjeve pritet të përfundojë nga fundi i muajit. Ndërsa çmimi për korrje-shirjen e një hektari po sillet nga 100 deri në 110 euro.