Po, luftëtari nuk kthehet – lufton për ta bërë lirinë

(botuar sapo ish kryeministri Haradinaj shkoi në Hagë)

Shkruan: Rexhep ShAHU

Ai, luftëtari i lirisë, Ai, që luftoi për Kosovën me pushkë në dorë, Ai, që luftoi në front të parë të luftës dhe jo, asnjëherë jo, nëpër prapavija e skuta, Ai, që nuk i duronte “minjtë e shkurreve” e “tigrat e paqes”, Ai, që luftoi në Kosovë e që nuk “luftoi” bashkë me mua kafeneve të Tiranës e të Kukësit, që nuk bëri skema lufte e operacionesh nëpër kapakë të paketave të cigareve nëpër klube e kafenera bashkë me mua, Ai, ende nuk ka kohë e qetësi që të kthehet në shtëpi.

Ai, ende lufton për lirinë e shqiptarëve, për lirinë e pavarësinë munguar e të kërcënuar të Kosovës.

Se Ai, donë të jetë dinjitoz e të dijë të përgjigjet trimërisht kur të vijë dita për t’iu përgjigje pyetjes “Ku ishe ti…”

Ai, edhe pak ditë nuk do të kthehet në shtëpi. Sepse po lufton për ta bërë lirinë e Pavarësinë e Kosovës.

Pardje, luftoi ballë për ballë me armë kundër pushtuesve të Kosovës. Dhe i dha Kosovës mundin e tij, heroizmin e tij, gjakun e vëllezërve të tij…

Dje, luftoi pa u lodhë e ndalë kurrë, pa urryer e përbuzë askënd, pa mohuar e zhbërë askënd, për bërjen e shtetit të Kosovës krah për krah me shqiptarët shqiptarë vendi…

Sot, në një front tjetër lufte, në frontin e sallave të rënda e mondane, me ajër të ndotur nga fryma e agresorëve që gjykohen aty, ballë përballë me dyshuesit, akuzuesit, ballë përballë me agresorin e aleatët e agresorit, por jo në tokë shqiptare, jo në shesh beteje stërgjyshërore, ai hyri në betejën për Pavarësinë e Kosovës, në betejën finale për Pavarësinë e Kosovës.

Besojeni o njerëz se Ai është fitimtar. Ai do të vijë bashkë me Pavarësinë se për ta fituar atë udhëtoi vetë drejt vendit ku luftohet për atë pavarësi të ëndërruar të Kosovës qysh se ka le dreqi.

Ngjizjes së Pavarësisë së Kosovës iu deshtë sakrifica e Tij, iu deshtë Ai.

A thua se ritmi i ecjes së tij, frikësoi ndokënd… Sepse ai po ecte shumë shpejt për ta sjellë pavarësinë e Kosovës.

Ai do të vijë bashkë me Pavarësinë sepse dha vetën e tij për atë Pavarësi.

E, Ai, kur të vijë, Ai, më shumë se kushdo, më me dinjitet se kushdo nga luftëtarët e Lirisë e të Pavarësisë, Ai, do të dijë t’i përgjigjet pyetjes që dërrmon gjithkënd “Ku ishe ti…”.