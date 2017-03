Po jetojmë në një shtet jo të rregulluar dhe demokratik?!

Shkruan: Skënder MULLIQI

Na është bërë e pa mundur t’i ikim temës së politikës. Na është bërë e pa mundur së shumë çka në këtë vendin tonë të vogël varet nga rrjedhat politike. Qytetarët e Kosovës pritën ditë të vështira më këtë kastë politike në pushtet. Udhëheqjet politike të pas luftës nuk i kanalizuan punët mirë dhe kjo bëri që edhe ecuritë ekonomike mos të marrin të mbarën. Qytetarët një kohë të gjatë po jetojnë më ndjenjën së nuk ka kush të sjellë ndryshime pozitive në shoqërinë të cilës i takojnë. Njeriu ynë e ka ndjenjën së perspektiva për të jetuar mirë i është mbyllur. I është mbyllur beli njëherë nga kjo klasë politike e cila gjithë të mirat materiale po i përvetëson për vete dhe për njerëzit e tyre. Edhe pse Kosova ka një pozitë të volitshme gjeografike dhe gjeopolitike të nivelit global nuk po është e mjaftueshme. Njerëzit tanë janë të bindur thellë së tashmë e gjitha pasuria e këtij vendi është rezervuar për një grup njerëzish të politikës dhe të parapolitikës. Njeriu i thjeshtë më të drejtë po mendon së statusi i tij në këtë shoqëri i është mbyllur. Ky kufizim i veprimit po shprehet duke filluar nga familja, nga rrethi i ngushtë dhe në mbarë shoqërinë. Prindërit nuk po kanë shumë mundësi ndikimi tek fëmijët e tyre, kur bëhet fjalë për një edukim më kualitativ. Familjarët nuk po e kanë mundësinë e kufizimit të fëmijëve të tyre karshi dukurive negative. Tek adoleshentët formimi i personalitetit të tyre do të thotë shumë për familje ashtu edhe për mbarë shoqërinë. Agresivitetet e ndryshme të tipit ideologjik, politikë, ekonomik, shtetëror dhe shoqëror janë bërë të mëdha. Të fuqishmit e pushtetit dhe të ekonomisë po e diktojnë jetën sipas kutit të tyre. Janë formuar gjenerata të tëra të cilët po e mendojnë të pasurohen shpejt dhe pa punuar. Kjo logjikë është logjikë që vjen nga ky pushtet debillësh. Secilën ditë kemi gjithnjë më pakë njerëz të cilët e vizitojnë teatrin, kinematë, shtëpitë kulturore, kemi gjithnjë më pak njerëz të ri të cilët po lexojnë etj. Nuk po organizohen ngjarje kulturore, tribuna të ndryshme ku rinia do të bashkoheshin. Secilën ditë e më shumë fëmijët tanë po i vizitojnë mjekët e syve, shkaku i përdorimit të tepruar të mobil telefonave. Telefonat janë bërë tashmë brengë e madhe për edukimin e mirë të gjeneratës së re. Rrjetet e ndryshme sociale e kanë tepruar më shumëçka jo edukative, më shumë çka tjetër të keqe për formimin e personalitetit të të rinjve tanë. Telefonat mobil fëmijët tanë po i largojnë nga mësimet dhe edukimet e mirëfillta. Po i tjetërsojnë edhe si personalitete duke i shndërruar gjithnjë e më shumë në njerëz agresiv. Ky agresivitet apo edhe brutalitet i sjelljes po shprehet si brenda familjes, në shkolla, në rrugë, kafene dhe gjetiu. Incidentet dhe vrasjet janë bërë përditshmëri e hidhur. Mjetet e informimit publik janë mbushur më kronika të zeza, e që është e zeza e vet atyre personave, e zeza e familjes dhe e zeza e shoqërisë. Përdorimi i drogave të ndryshme po rritët gjithnjë e më shumë, e gjithnjë e më pak po merret kush më këtë problematikë jo të vogël dhe jo pa serioze. Gjithnjë e më shumë po bëhemi shoqëri jo normale. Mobilët do të ishte mirë të ndalohen në shkolla, mos të përdorën aty ku ndikojnë direkt në prishjen e qetësisë qytetare etj. Edhe lojërat e ndryshme në internet janë duke ndikuar në rritjen e agresivitetit të të rinjve, të cilët këtë agresivitet po e shprehin duke u shkaktuar dëme fizike të tjerëve deri në vrasje. Kemi shumë shembuj të vrasjeve nëpër shkolla në botën perëndimore pikërisht nga të rinjtë të cilët po ndikohen nga lojërat “Counter Strike”. Po jetojmë në një “ shoqëri jonormale “ dhe po jetojmë në një shtet jo sa duhet të rregulluar dhe demokratik. Ne, po jetojmë në një shtet i cili nisë më gjenerata të “përjashtuara”, të pa interesuara, në një shoqëri ku rregullisht na servohen tema sporadike e jo temat qenësore për jetën dhe zhvillimin tanë të përgjithshëm. Po jetojmë në shoqëri më shumë të improvizuar dhe në një shoqëri ku më shumë simulohet.