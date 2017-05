PLK-ja s’ka vija të kuqe për asnjë parti politike

Kryetari i nderit të Partisë Liberale të Kosovës (PLK), Gjergj Dedaj dhe kryetari i kësaj partie, Skënder Gashi, kanë vizituar të dielën Degën e PLK-së në Gjakovë.

Në këtë takim siç është thënë në njoftimin për medie të PLK-së, kjo parti nuk ka vija të kuqe për asnjë subjekt politik për të hyrë në koalicion parazgjedhor për zgjedhjet e 11 qershorit. “Zyrtarët e lartë të PLK-së, Gjergj Dedaj, lider politik dhe Skënder Gashi, kryetar i PLK-së qëndruan në Gjakovë, me ç’rast për zhvillimet politike dhe zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit biseduan me strukturat drejtuese të Degës së PLK-së në Gjakovë. Ata theksuan se PLK-ja nuk ka vija të kuqe për asnjë subjekt politik të Kosovës. Ditëve të ardhshme do të bisedohet për koalicionet e mundshme parazgjedhore. PLK-ja si parti e profilit evropian dhe e traditës është e dobishme për secilin subjekt politik i cili respekton kontributin dhe sakrificat tona çerekshekullore për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës”, është thënë në komunikatën e PLK-së.