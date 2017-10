Play off-i i “Rusi 2018”, Italia “peshkon” Suedinë

Përcaktohen katër duelet e fazës play off të “Rusi 2018”, që do të nxjerrin edhe katër përfaqësueset e fundit europiane pjesëmarrëse në eventin më të rëndësishëm sportiv të vitit të ardhshëm. Golat i rezervuan si kundërshtare Italisë përfaqësuesen e Seudisë, Kroacia do të pëballlet me Greqinë, Irlanda e Veriut me Zvicrën, ndërsa Danimarka me Irlandën.

Një short aspak i favorshëm për skuadrën e Venturës, që preferonte një mes Irlandës së Veriut dhe Greqisë. Gjithsesi, “të kaltrit” mund të ngushëllohen me faktin se ndeshja e parë do të zhvillohet në transfertë.

Një duel i ekuilibruar mund të konsiderohet ai mes Danimarkës dhe Irlandës, ndërsa Zvicra dhe Kroacia patën më shumë fat, me kundërshtarë respektivë Irlandën e Veriut dhe Greqinë.

Ndeshjet e vajtjes do të luhen në tri data, më 9, 10 dhe 11 nëntor, ndërsa ato të kthimit tri ditë më pas, më 12, 13 dhe 14 nëntor.

Sfidat play off

Irlandë e Veriut – Zvicër (9 dhe 12 nëntor)

Kroaci – Greqi (9 dhe 12 nëntor)

Danimarkë – Irlandë (11 dhe 14 nëntor)

Suedi – Itali (10 dhe 13 nëntor)