Plas “sherri” tek Milan, Kessie kundër Bonuccit

Blerjes më të bujshme këtë merakato, Leonardo Bonuccit në marrëveshjen e arritur me skuadrën e Milan iu premtua shiriti i kapitenit si dhe numri 19 në fanellë.

Por me sa duket ky numër është i zënë. Mesfushori Kessie, i cili erdhi nga Atalanta, duhet ta kishte dorëzuar fanellën me numrin 19, por afrikani nuk e ka bërë diçka të tillë, duke qenë se edhe ai e ka numrin e tij të preferuar.

Në miqësoret e luajtura deri tani, Kessie ka mbajtur 19-ën e dëshiruar nga mbrojtësi i ardhur nga Juventusi, por ndoshta nga dje e në vazhdim kjo enigmë do të zgjidhet, pasi tashmë Bonucci është në Kinë dhe këtë çështje do ta diskutojnë fillimisht me futbollistët, që nëse nuk gjejnë një akord mes tyre, më pas do të duhet ndoshta ndërhyrja e drejtuesve.

Nervozizmi është i dukshëm aq sa para ndeshjes ndaj Borusias, Kessie ndryshoi planet e klubit për të. Sipas mediave italiane, atij i kishin bërë gati fanellën me numrin 14 por refuzoi të zbriste në fushë derisa i sollën atë me numrin 19 që mbajti në ndeshje.