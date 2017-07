Planifikoni të shkoni në pushime, ja moti për 10 ditët e ardhshme në Shqipëri

Kjo fundjavë nuk do të jetë shumë e nxehtë pasi temperaturat do të pësojnë rënie me 7 gradë celsius nga 41 gradë që u shënua gjatë ditës së sotme.

Megjithatë sinoptikët paralajmërojnë vala e të nxehtit do të rikthehet në korrik, i cili do të jetë edhe muaji më i nxehtë i kësaj vere.

E premtja shënoi temperaturën më të lartë deri më tani, 41 gradë celsius.

Por nga e shtuna termometri do të pësojë ulje me rreth dy gradë rënie që do të te pasojë edhe në ditët në vijim sipas sinoptikes Lajda Porja.

Temperaturat në 10-ditëshin e parë të korrikut do të variojnë 30-33 gradë celsius për zonat e ulëta e bregdetare dhe në zonat malore pritet që të zbresin në 26 apo 27 gradë.

Për të gjithë ata që po planifikojnë pushimet në Korrik, sinoptikja Porja ju njofton se ky do të jetë muaji më i nxehtë i verës.

Kjo verë parashikohet të jetë me temperatura më të larta se normalja por më e nxehtë ka qenë vera e viteve 2015 dhe 2016. Edhe në rang global kjo verë do të jetë ndër më të nxehtat.

Por temperaturat e larta prekin më së shumti pjesën jugore-juglindore te Europes, pasi pjesa tjetër e kontinentit do te përjetojë gjate kësaj vere alternim te ngjarjeve te ndryshme ekstreme te motit, si stuhi, rrebeshe, përmbytje po edhe vale te shkurta te nxehti.