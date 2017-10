Planet e kalkulimit kuantik të Google kërcënohen nga IBM curveball

Pikërisht kur ajo dukej si e dobët, informatika klasike po godet mbrapa. IBM ka dalë me një mënyrë për të simuluar kompjuterë kuantikë që kanë 56 bitë kuantike, ose qubit, në një superkompjuter jo kuantik – një detyrë që më parë mendohej të ishte e pamundur. Veprimi i lëviz portat në luftën për epërsinë kuantike, përpjekjet për të tejkaluar kompjuterët klasikë duke përdorur ato kuantike.

Ishte pranuar gjerësisht se një kompjuter klasik nuk mund të simulojë më shumë se 49 qubits për shkak të kufizimeve të kujtesës. Kujtesa e kërkuar për simulimet rritet në mënyrë eksponenciale me çdo qubit shtesë.



Më së afërmi që ndokush kishte aritur ishte kufiri prej 49-qubit në një test ishte një simulim 45-qubit në Institutin Federal të Teknologjisë Zvicerane në Cyrih, i cili kishte nevojë për 500 terabajt të kujtesës. Simulimi i ri IBM shtyn supozimin duke simuluar 56 qubits me vetëm 4.5 terabytes.

Simulimi bazohet në një mashtrim matematik që lejon një përfaqësim numerik më kompakt të aranzhimeve të ndryshme të qubits, të njohura si gjendje kuantike.

Një operacion kalkulimi kuantik zakonisht përfaqësohet nga një tabelë numrash që tregojnë se çfarë duhet bërë për çdo qubit për të prodhuar një gjendje të re kuantike. Në vend të kësaj, studiuesit në T. J. Watson Research Center në Yorktown Heights, New York, përdorën tensorët – në mënyrë efektive tabelat shumëdimensionale të shtuara me aks përtej rreshtave dhe kolonave, transmeton Medial.

Falë akset shtesë, shumë më tepër informata mund të shtypen në disa tensorë, për sa kohë që ne e dimë se si ta shkruajmë atë në gjuhën e tensorëve. Studiuesit gjetën një mënyrë për të bërë pikërisht atë për operacionet e informatikës kuantike.



Ndërsa shkruanin operacionet në formë tensori, ata zbuluan gjithashtu një mënyrë për të ndarë detyrën e simulimit në atë që ata e quanin “ngatërresa paralele”, të cilat i lejonin ata të përdorin njëkohësisht shumë përpunues të një super kompjuteri. Kjo i fitoi ata pak e fundit e efikasitetit të nevojshëm për të simuluar një kompjuter quantum 56-qubit.

“IBM shtyu zarfin,” thotë Itay Hen në Universitetin e Kalifornisë Jugore. “Do të jetë shumë më e vështirë për pajisjet kuantike njerëzit të shfaqin epërsi[kuantike]”.

IBM tani ka një kompjuter kuantik 56-qubit që funksionon në super kompjuterin e tyre. Por, ndërsa kjo është një përmirësim në të dhënat e mëparshme, Andrew Childs në Universitetin e Maryland thotë se nuk është një hap i madh përpara. “Unë nuk mendoj se ata janë duke pretenduar se kjo do t’u japë atyre një simulim efikas të sistemeve kuantike në një kompjuter klasik,” thotë ai.

Megjithatë, ata kanë ngritur ante në garë për të dalë më mirë me kompjuterë klasikë me sisteme kuantike. Google më parë tha se ata ishin në rrugën e duhur për të ndërtuar një procesor të punës 49-qubit deri në fund të vitit 2017, por kjo nuk do t’i fitojë ata arritjen e epërsisë së kuantisë.

Bob Wisnieff, hulumtuesi kryesor i studimit IBM, thotë se simulimi i tyre aktual është rreth një miliard herë më i ngadalshëm sesa vlerësimet teorike për një kompjuter kuantik 56-qubit.

Ekipi i Wisnieff ka në plan të eksperimentojë me superkompjuterat, procesorët e të cilëve mund të komunikojnë në mënyrë efikase me njëri-tjetrin. Ata presin që të jenë në gjendje të shtrydhin një pak më shumë qubits nga këto kanale komunikimi, të cilat ndihmojnë në përshpejtimin e llogaritjes paralele të nevojshme për simulimin.

Qëllimi i IBM është të ndërtojë një kompjuter kuantik që mund të “eksplorojë probleme praktike” të tilla si kimia kuantike, thotë Wisnieff. Ai shpreson të kontrollojë saktësinë e kompjuterëve kuantik kundër simulimeve të tij para se të vërë në kompjuterët e vërtetë kuantik.

“Dua të jem në gjendje të shkruaj algoritme që i njoh përgjigjet për para se t’i drejtoj në një kompjuter të vërtetë kuantik”, thotë ai.