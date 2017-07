Dy persona janë plagosur me armë zjarri dje në Drenas.

Policia ka njoftuar se dje rreth orës 20 në fshatin Zabel i Epërm në Drenas, një person ka shtënë me armë dhe ka plagosur dy persona me të cilët kishte mosmarrëveshje dhe e kishin sulmuar me shufra hekuri.

Të plagosurit janë në QKUK për tretman mjekësor. Me urdhër të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.