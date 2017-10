Pjesët kryesore të Panuccit

“Spanja dhe Italia janë dy ndeshje shumë të rëndësishme për imazhin e Shqipërisë. Janë skuadra shumë më të forta se ne, por futbolli na mëson se mund të bëjmë gjëra të rëndësishme edhe kur ke përballë rivalë të vështirë. Në këtë sport gjithçka mund të ndodhë. Këto janë ndeshje kur interesi dhe përqendrimi është shumë i madh. Dua 11 luanë në fushën e lojës. Duhet të bëjmë dy ndeshje plotë krenari dhe dëshirë. Duhet të tentojmë maksimumin pasi çdo takim nis 0-0. Nuk më vjen mirë kur thuhet që janë skuadra shumë më të mira se ne, nëse na e vërtetojnë në fushë do e pranoj me qetësi. Formacionin natyrisht që ende nuk e kam vendosur.

Për Xhakën dhe Cikalleshin asnjëherë nuk kam thënë që nuk do rikthehen ën kombëtare. Xhaka e kuptoi gabimin dhe kërkoi ndjesë, ndërsa për Cikalleshin situata është e qartë, kush nuk respekton orarin qëndron në shtëpi. Lilaj është një futbollist që po e vëzhgoj, por kësaj here nuk doja ta ndryshoja grupin e lojtarëve, më vonë do të nisë një epokë e re.”