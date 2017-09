Pini ujë me limon në vend të ilaçeve nëse keni një nga këto 5 probleme

Ekspertët e shumtë rekomandojnë që ne ta fillojmë ditën me një gotë ujë të ngrohtë me limon. Për përgatitjen e kësaj pije, ju do të keni nevojë për të vluar ujë, lëreni atë mënjanë në mënyrë që ajo të qetësohet dhe pastaj shtoni lëng limoni të shtrydhur. Duke pirë këtë pije në mëngjes, ju furnizoni trupin tuaj me ushqyesit thelbësorë dhe përmirësoni shëndetin tuaj të përgjithshëm.

Është një fakt i njohur se lëngu i limonit është i bollshëm në vitamina C dhe B, antioksidantë, proteina, fosfor, flavonoide, vajra të paqëndrueshëm, kalium dhe karbohidrate. Efektet e fuqishme antibacteriale dhe antivirale e lëngut të limonit do ta bëjë sistemin tuaj imunitar të fortë dhe do të ndihmojë trupin tuaj për të luftuar infeksionet dhe sëmundjet.

Shëron aknet

Duke reduktuar aciditetin e trupit tuaj, uji i ngrohtë me limon do të parandalojë puçrrat në fytyrë. Ju mund ta lani fytyrën tuaj duke përdorur ujë me limon dhe të heqni qafe papstërtitë për të përmirësuar gjendjen e lëkurës suaj.

Zvogëlon oreksin

Falë përmbajtjes së saj të pasur të vitaminës dhe enzimeve që rregullon nivelet e sheqerit në gjak dhe ndihmon në mbajtjen e peshës së shëndetshme, uji i limonit do t’ju ndihmojë të hiqni oreksin tuaj. Përmbajtja e pektinit do t’ju ndihmojë të përmirësoni gjendjen e sistemit tuaj të tretjes sepse kjo substancë është një fibër që ndihmon tretjen.

Heq gurët në veshka

Përmbajtja e pasur e kaliumit e bën limon shumë të dobishme kur është fjala për parandalimin e formimit të oksalatit. Kjo është për shkak të faktit se ky mineral mund të rrisë nivelin e citrateve në urinë.

Ngre sistemin tuaj imunitar

Lemonët janë gjithashtu të shkëlqyera për sistemin limfatik, gjë që është e rëndësishme sepse kjo, nga ana tjetër, ndihmon sistemin imunitar të shpëtojë nga patogjenët.

Ilaç kundër ftohjes dhe gripit

Limoni është një antioksidant natyral i pasur me vitaminë C dhe kështu mund të rrisë sistemin tuaj imunitar dhe t’ju ndihmojë të luftoni ftohjet dhe gripin. Falë vetive antibakteriale dhe antivirale të këtij fruti, konsumi i ujit të ngrohtë limoni gjatë dimrit do të shërbejë si mbrojtja më e mirë kundër sëmundjeve sezonale