Pini para gjumi, ushqimin të cilin e keni ngrënë do të shkrihet shumë shpejt

E para, nuk do të kemi problem me pagjumësinë, e dyta – do t’i nxirrni të gjitha toksinat nga organizmi dhe do të bëni detoks të plotë.

Pija ka edhe përparësi të tjera siç janë: shërimi i diabetit, shtypjes së lartë të gjakut dhe sëmundjeve kardiovaskulare.

Përbërësit:

1 limon

një grusht majdanoz

1 lugë xhenxhefil të grirë në rende

1 lugë e vogël uthull

1 degë kanelle apo një lugë e vogël kanelle pluhur

gjysmë litri ujë

Si ta përgatitni:

Është shumë e thjeshtë! Ju vetëm duhet t’i futni përbërësit e sipërpërmendur në blender.

Çdo mbrëmje duhet të pini këtë lëng para se të shkoni të flini gjumë dhe çdo mëngjes do të zgjoheni me peshë më të vogël.

Na besoni, rezultatet do t’ju mrekullojnë!