Pingpong: Zhvillohen xhirot e fundit të kampionatit ekipor të superligës dhe ligës së parë për vitin 2017

Të dielën me 12/11/2017 është paraparë zhvillimi I xhiros së fundit për vitin 2017 në garat ekipore të superligës dhe ligës së pare të Kosovës.

Ndeshja që ka zgjuar interesim të madh është përballja ndërmjet Lidhjes së Prizrenit dhe Prishtinës, që do të përcaktoj Kampionin ekipor për vitin 2017. Lidhja e Prizrenit, që në radhët e veta ka talentet e ri, që shpreson në fitoren e parë të titullit të Kampionit, duhet të fitoj së paku me rezultat 4:1 për të arritur qëllimin. Ndërsa Prishtinës për të mbrojtur titullin i mjafton edhe humbja me 2:4.

A do të mund talentet nga Prizrenit të bëjnë befasi ndaj përvojës së lojtarëve nga Prishtina?

Në ligën e pare ka mbetur për tu zhvilluar vetëm edhe ndeshja ndërmjet Therandës dhe Elting Kosovës. /KI/