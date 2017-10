Pingpong: Zhvillohen xhirot e fundit në ligen e juniorve dhe të femrave

Gjatë kësaj fundjave do të zhvillohen xhirot e radhës në ligën e juniorëve, në ligën e parë si dhe do të zhvillohen 3 xhirot e superligës së femrave.

Të shtunën, me 28 tetor duke filluar nga ora 10:00 do të zhvillohen 3 xhirot e fundit të sezonit pranveror në ligën e juniorve, ku do të kemi disa ndeshje derbi që do të përcaktojnë edhe kampionin për vitin 2017. Derbi kryesor i ligës së Juniorëve është ndeshja e kthimit ndërmjet ‘Hasan Prishtinës’ dhe ‘Lidhjes së Prizrenit’, me fitimin e kësaj ndeshje të rinjtë nga Prizrenit do të shpalleshin kampion të juniorve për vitin 2017, ndërsa lojtarët nga Vushtrria në rast të fitores, do të duhet të fitonin edhe ndeshjen ndaj Prishtinës dhe Vllaznimit.

të dielën, me 29 tetor nga ora 10:00 do të zhvillohen ndeshjet e ligës së parë, në këtë javë ndeshje interesante është ndeshja Vitia vs Mushtishti, si dhe ndeshja Sharri vs Theranda.

të dielën gjithashtu është paraparë që të zhvillohen 3 xhirot e fundit të superligës së femrave, duke filluar nga ora 10:00. Derbi kryesor i sezonit pranveror për femra konsiderohet ndeshja e kthimit Drita vs Prishtina, a do të mund të ruaj epërsinë Drita e të shpallet Kampione për vitin 2017, mbetet të shihet të dielën, andaj jeni të mirëseardhur. .

Për ma shume ju lutem gjeni të bashkangjitur orarin e të gjitha ndeshjeve që do të zhvillohen në këtë fundjavë. /KI/