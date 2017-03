Pingpong: U mbajtën garat ekipore të juniorëve dhe të ligës së parë

11 dhe 12 mars 2017, në sallën e pingpongut të Pallatit të Rinisë në Prishtinë, dhe në Suharekë u zhvilluan ndeshjet e javës së dytë për junior, respektivisht javës së parë për Ligën e Parë të seniorëve.

Të shtunën ishim dëshmitar të shumë ndeshjeve interesante nga shpresat e pingpongut Kosovar, që dita ditës po përparojnë në teknikën e tyre.

Në këtë javë Theranda I kishte dy derbi, që nuk mundi ti konkretizoj, së pari në ndeshjen ndaj Lidhjes së Prizrenit humbën me rezultat 3:0, e pastaj edhe ndaj Hasan Prishtinës po ashtu me 3:0. Prishtina hasi edhe pse fitoi dy ndeshjet, ajo pati vështirësi me Theranden II, që në fund e fitoi me 3:2.

Të dielën u zhvilluan ndeshjet e ligës së parë në dy lokacione, në Prishtinë dhe në Suharekë, ku patëm ndeshje shumë të mira për të pranishmit. Siç është pritur Elting Kosova nuk pati ndonjë vështirësi duke i fituar dy ndeshjet e para. Befasi e këndshme e javës së parë ishin dy fitoret e djelmoshave nga kpp Dardana ndaj Vitisë dhe debituesit të ligës së parë, Maestros.

Në Suharekë Sharri dhe Vitia triumfuan ndaj Mushtishtit respektivisht Therandës me rezultat identik 4:2, e derbi lokal ndërmjet Therandës dhe Mushtishtit i takoi Mushtishtit me rezultat 4:1.

REZULTATET DHE TABELAT

Liga e Juniorëve

xhiro Vendas Musafir REZULTAT 3 1 Kpp Prishtina (j) 8 Kpp Ahmet Hoxha (j) 3 : 0 7 Kpp Theranda II (j) 9 Kpp Dodona (j) 3 : 0 10 Kpp Vllaznimi (j) 6 Kpp Vushtrria (j) 1 : 3 2 Kpp Theranda I (j) 5 Kpp Lidhja e Prizrenit (j) 0 : 3 3 Kpp Hasan Prishtina (j) 4 Kpp Shkolla (j) 3 : 0 4 7 Kpp Theranda II (j) 1 Kpp Prishtina (j) 2 : 3 8 Kpp Ahmet Hoxha (j) 6 Kpp Vushtrria (j) 1 : 3 9 Kpp Dodona (j) 5 Kpp Lidhja e Prizrenit (j) 0 : 3 4 Kpp Shkolla (j) 10 Kpp Vllaznimi (j) 3 : 1 2 Kpp Theranda I (j) 3 Kpp Hasan Prishtina (j) 0 : 3

LIGA – Junioret L F H Pikë 1 Kpp Hasan Prishtina (j) 4 4 0 12:1 8 2 Kpp Prishtina (j) 4 4 0 12:2 8 3 Kpp Lidhja e Prizrenit (j) 4 4 0 12:2 8 4 Kpp Theranda II (j) 4 2 2 8:8 6 5 Kpp Vushtrria (j) 4 2 2 8:8 6 6 Kpp Theranda I (j) 4 2 2 6:6 6 7 Kpp Shkolla (j) 4 1 3 6:10 5 8 Kpp Ahmet Hoxha (j) 4 1 3 4:9 5 9 Kpp Vllaznimi (j) 4 0 4 2:12 4 10 Kpp Dodona (j) 4 0 4 0:12 4

Liga e parë

XHIRO VENDAS MUSAFIR REZULTAT 1 1 Vllaznimi 8 Maestro 4 : 1 2 Sharri 7 Elting Kosova 1 : 4 6 Dardana 3 Vitia 4 : 1 4 Theranda 5 Mushtishti 1 : 4 2 7 Elting Kosova 1 Vllaznimi 4 : 0 8 Maestro 6 Dardana 2 : 4 5 Mushtishti 2 Sharri 2 : 4 3 Vitia 4 Theranda 4 : 2