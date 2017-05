Pingpong: Organizohet xhiro e shtatë e superligës dhe ligës së parë

Të shtunën me 06 maj 2017, do të organizohet java e fundit e garave ekipore të Superligës dhe Ligës së parë të Kosovës në Pingpong.

Në xhiron e shtatë, të fundit për këtë sezon, në Superligën e Kosovës na presin shumë përballje interesante, e mbi të gjitha derbi ndërmjet Prishtinës dhe ‘Lidhjes së Prizrenit’, që do të luftojnë për vendin e dytë për sezonin vjeshtor si dhe për mundësinë që të mbesin në ‘luftë’ për vendin e parë ekiporë për vitin 2017. A do të mundin talentet e ri të Prizrenit të mposhtin përvojën e talenteve nga Prishtina, na mbetet të shohim në derbin që do të zhvillohet në Pallatin e Rinisë, në sallën e pingpongut duke filluar nga ora 10:00. Ndeshjet tjera do të jenë:

Superliga e Kosoves Vendas Mysafir ora Rezultati Prishtina Lidhja e Prizrenit 10:00 Vushtrria Ahmet Hoxha 10:00 Hasan Prishtina Shkolla 10:00 Prizreni Dodona 10:00

Të shtunën po ashtu do të zhvillohen edhe xhiroja e fundit për Ligën e Parë të Kosovës. Elting Kosova tanimë ka siguruar vendin e parë për sezonin pranveror pa asnjë humbje, e po ashtu edhe Sharri që ka vetëm një humbje, e te shtunën do të përballet me Vllaznimin e Gjakovës që nuk kanë startuar mirë këtë sezon. Ndeshjet tjera do të jenë: