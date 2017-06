Pingpong: Organizohet kampionati Individual i Kosovës për veteran 2017

Federata e Pingpongut të Kosovës njofton se, Kampionati Individual i Kosovës për veteran për vitin 2017është paraparë të mbahet me 01 korrik 2017 duke filluar nga ora 10 e 00, në Prishtine, për kategoritë:

– 40 – 49 vjeçar (të lindur në vitin 1977 ose përpara);

– 50 – 59 vjeçar (të lindur në vitin 1967 ose përpara);

– 60 – 64 vjeçar (të lindur në vitin 1957 ose përpara);

– mbi 65 vjeçar (të lindur në vitin 1952 ose përpara) dhe

– si dhe garat e çifteve.

Në kategoritë që ka numër të madh të pjesëmarrësve, garat do të zhvillohen fillimisht në fazën e grupeve sipas sistemit secili me secilin, për të kaluar pastaj në skeletin kryesor me sistem eliminimi, ndërsa në kategoritë që ka numër të vogël të pjesëmarrësve do të zhvillohet vetëm sistemi secili me secilin.

Paraqitjen e lojtarëve duhet të bëhet më së largu deri më 28 qershor 2017 në ora 16:00.

Shorti do të hidhet me datën 29 qershor 2017, nga ora 16:30 në Kolegjin Universi dhe është i hapur për të gjithë përfaqësuesit e klubeve. /KI/