Pingpong: Nisin garat ekipore, Java V – sezoni vjeshtor

Këtë fund javë është paraparë që të zhvillohet java e pestë e sezonit vjeshtor për vitin 2017. Garat do të zhvillohet të dielën, me 15 tetor 2017 në Prishtinë duke filluar nga ora 10 00, do të zhvillohen 2 xhirot e radhës në superligën e Kosovës, andaj edhe dashamirët e pingpongut do të kenë mundësi të shohin shumë lojë atraktive, e shumë ndeshje interesante.

Super derbi i kësaj jave pa dyshim është ndeshja e kthimit ndërmjet Prishtinës dhe ‘Ahmet Hoxhes’, a do të fitoj edhe në sezonin vjeshtor klubi nga Ferizaj që në mesin e tyre kanë marrë përforcim një lojtar nga Bosnja? Cili klub do të regjistroj humbjen e dytë? E shumë pyetje tjera që ndërlidhen me këtë derbi do t’i mësojmë të dielën nga ora 12:00.

Kjo ndeshje do të ndiqet me mjaft interesim edhe nga lojtarët e Lidhjes së Prizrenit të cilët në rast të humbjes eventuale të ‘Ahmet Hoxhës’ mbesin në luftë për titullin e Kampionit për vitin 2017. /KI/