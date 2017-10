Pingpong: Mbahet turneu Top 12 dhe 8 Junior 2017

Me 04 dhe 05 nëntor 2016 në Palestrën e Sporteve në Prishtinë duke filluar nga ora 10:00, është paraparë që të mbahet turneu TOP 12 për Junior, ndërsa me 05 nëntor nga ora 13:00 TOP 8 Junioret më të mira të Kosovës për vitin 2017.

Juniorët e nominuar dhe të ftuar të marrin pjese në këtë garë prestigjioze janë:

Nr Lojtari Viti Klubi Pikë 1. Kreshnik Mahmuti 2001 Lidhja e Prizrenit (j) 1004 2. Fati Karabaxhaku 2003 Lidhja e Prizrenit (j) 812 3. Donat Sinani 2001 Hasan Prishtina (j) 716 4. Elvedin Çollakoviq 1999 Prishtina (j) 538 5. Petrit Dragidella 1999 Prishtina (j) 532 6. Tomor Xhaka 1999 Hasan Prishtina (j) 448 7. Fatjon Hajdari 2001 Lidhja e Prizrenit (j) 318 8. Donart Berisha 2002 Lidhja e Prizrenit (j) 310 9. Granit Xhema 2003 Vushtrria (j) 296 10. Eduard Shillova 2000 Hasan Prishtina (j) 290 11. Altin Muli 2000 Vushtrria (j) 274 12. Shend Raskova 2002 Prishtina (j) 242 Rezervë 1. Ermir Bytyqi 2001 Theranda I (j) 236 2. Aulon Bivolaku 2002 Vushtrria (j) 234 3. Behar Isufi 2000 Ahmet Hoxha (j) 226 4. Hektor Kryeziu 1999 Theranda I (j) 218

Junioret e nominuara dhe të ftuara të marrin pjese në këtë garë prestigjioze janë:

Nr Lojtari Viti Klubi Pikë 1. Alma Mehmeti 2002 KPP Drita 900 2. Bleona Mehmeti 2002 KPP Drita 680 3. Era Janjeva 2000 KPP Prishtina 670 4. Blenda Lushaj 2001 KPP Drita 520 5. Edona Shabani 2000 KPP Vushtrria 510 6. Lorena Elshani 2002 KPP Theranda 250 7. Jerina Rexhepi 2004 KPP Ahmet Hoxha 200 8. Blerona Parduzi 2000 KPP Vushtrria 180 Rezervë 1. Alma Hoxha 2002 KPP Ahmet Hoxha 160 2. Shpresa Mustafa 2002 KPP Drita 80 3. Vanesa Maliqi 2004 KPP Drita 80

Klubet duhet të konfirmojnë pjesëmarrjen e lojtarëve të tyre më së largu deri më 02 nëntor në ora 16:00, në rast të mos konfirmimit do të angazhohen rezervat që kanë konfirmuar gatishmërinë sipas renditjes.

Garat për TOP 12 Junior do të zhvillohen në dy faza, së pari me 04 nëntor duke filluar nga ora 10:00, do të zhvillohen 6 xhirot e para, e pastaj të dielën me 05 nëntor po ashtu nga ora 10 edhe 5 xhirot e fundit. Garat do të zhvillohen në 3 tavolina sipas sistemit Round Robin.

Garat për TOP 8 Junioret do të zhvillohen me 5 nëntor duke filluar nga ora 12:00, deri në përfundim të garave. Garat do të zhvillohen në 4 tavolina sipas sistemit Round Robin.

Shorti do të përgatitet nga komisioni i garave ashtu që lojtarët e ekipeve të njëjta të mos kenë lojë në xhirot e fundit. /KI/