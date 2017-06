Pingpong: Mbahet turneu i rinjve ‘Hasan Prishtina’ 2017

Kpp ‘Hasan Prishtina’, në bashkëpunim me Federatën e Pingpongut të Kosovës dhe Komunën e Vushtrrisë, do të organizoj turneun për të rinj U18 ‘Hasan Prishtina’ në Palestrën e sportit “Jeton Terstena” në Vushtrri me datë 02.07.2017, nga ora 10:00.

Paraqitjen e lojtarëve duhet të bëhet më së largu deri më 28 qershor 2017 në ora 16:00.

Shorti do të hidhet me datën 29 qershor 2017, nga ora 16:30 në Kolegjin Universi dhe është i hapur për të gjithë përfaqësuesit e klubeve.

Të drejtë pjesëmarrje në këtë garë, sipas nenit 12 të rregullores së sistemit të garave të FPPK, kanë të gjithë lojtarët më të vjetër se 11 vjeç, pra të gjithë ata që kanë lindur në vitin 2004 deri në vitin 1999. /KI/