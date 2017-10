Pingpong: Kreshnik Mahmuti përfaqëson Kosovën në kualifikimet për lojërat olimpike të të rinjve

Nga 03 deri më 05 nëntor në Split të Kroacisë do të mbahen kualifikimet për lojërat olimpike të të rinjve të vlefshme për LO të të rinjve për vitin 2018.

Kosovën në këto kualifikime do e përfaqësoj Kreshnik Mahmuti nga Prizreni së bashku me trajnerin e tij Eroll Boshnjakun, që do të mundohen të sigurojnë një vend që shpije në Lojërat Olimpike Verore për të Rinj që mbahen në Buenos Aires 2018.

Për pjesëmarrjen në këto kualifikime FPPK-në e kanë ndihmuar Komiteti Olimpik i Kosovës së bashku me Departamentin e Sportit si dhe klubin nga Prizreni. /KI/