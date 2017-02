Pingpong: Filluan garat ekipore në superligë

Në sallën e pingpongut të Pallatit të Rinisë në Prishtinë filloi kampionati ekipor i supërligës së Kosovës për vitin 2017.

Fillimi i garave ekipore të superligës u karakterizuan me rivalitet të madh ndërmjet klubeve të cilat dëshironin të kenë fillim sa më të mirë. Edhe pse tri klubet liderë shënuan fitore, konkurrentet e tyre treguan përkushtim që deri në përfundim të ndeshjeve fitorja nuk ishte e sigurt. Shumë klube në radhët e tyre kishin angazhuar lojtarët më të rinj të cilët e arsyetuan besimin e dhënë.

Në xhiron e parë patëm shumë ndeshje interesante, por derbi i kësaj xhiroje ishte pa dyshim ndeshja ndërmjet Shkollës dhe Prizrenit, ndeshje që deri në fund kishte shumë ndryshime në rezultat për të përfunduar pas 4 orësh me rezultat të ngushtë 4:3 në të mirë Shkollës. Për ta bërë edhe më atraktive këtë ndeshje është edhe fakti se ndeshja e fundit ndërmjet Leart Beqirit dhe Veton Gotës në të pesë setet përfundoi me rezultat 11:9.



Edhe në xhiron e dytë të gjitha ndeshjet ishin shumë interesante duke premtuar se sivjet ‘lufta’ për vendin e parë dhe për mbijetesë do të jetë shumë e shprehur. Ndeshje e barabartë në këtë xhiro ishte edhe ndeshja ndërmjet debutuesit nga Vushtrria dhe Dodonës që ka ndryshuar të gjithë lojtarët, Fitorja i takoj debutuesit me rezultat të ngushtë 4:3. /KI/



Rezultatet dhe Tabela

SuperLiga – Meshkujt Xhiro vendas mysafir I 1 Prishtina Vushtrria 4 0 2 Lidhja e Prizrenit Hasan Prishtina 4 0 3 Dodona Ahmet Hoxha 1 4 4 Shkolla Prizreni 4 3 II 5 Hasan Prishtina Prishtina 0 4 6 Vushtrria Dodona 4 3 7 Prizreni Lidhja e Prizrenit 0 4 8 Ahmet Hoxha Shkolla 4 2