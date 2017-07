Pingpong: Fati Karabaxhaku dhe Alma Mehmeti, fitues të turneut për të rinj në Vushtrri

Në Palestrën e Sporteve “Jeton Tërstena” në Vushtrri, me bashkë organizmin e FPPK dhe KPP “Hasan Prishtina”, u mbajt turneu i juniorëve në pingpong. Morën pjesë një numër më i vogël i garuesve se zakonisht, sigurisht për shkak të pushimeve.

Garat u zhvilluan në një ambient të mirë për lojë, sipas sistemit me eliminime. Gjatë tërë kohës pati ndeshje atraktive, mirëpo kësaj radhe nuk patëm ndonjë të papritur.

Në gjysmëfinalen e parë, Kreshnik Mahmuti ishte më i mirë se Donat Sinani që i bëri ballë vetëm në setin e parë me 3:0, kurse Fati Karabaxhaku pati punë më të vështirë me Petrit Dragidellën, i cili edhe e mori setin e parë, por në fund Fati triumfoi me 3:1.

Në ndeshjen finale u takuan dy lojtarët më të mirë U18 të Kosovës, e që janë bashkë lojtarë nga Prizrenit, Kreshnik Mahmuti dhe Fatih Karabaxhaku, në një ndeshje shumë të barabartë dhe me shumë poenë atraktiv kësaj radhe fitues doli më i riu, Fatihu duke fituar me rezultat të ngushtë 3.2.

Në konkurrencën e femrave konkurrenca ishte më e vogël, shumica e tyre nga Gjilani, Vushtrria dhe Prishtina. Garat kaluan pa ndonjë befasi. Në gjysmëfinale, Alma Mehmeti e mundi Blenda Lushajn me 3:0 në seta, kurse, Era Janjeva fitoi ndaj Bleona Mehmetit po ashtu me 3:0. Në finale Alma Mehmeti edhe kësaj radhe ishte më e mirë se Era Janjeva duke triumfuar me 3:0.

Fituesit u shpërblyen nga organizatori me medale, Kupa e Mirënjohje, kurse shpërblimet i ndanë Kryetari i FPPK, z. Nehat Çitaku dhe Kryetari i KP Hasan Prishtina, z. Bashkim Vatovci.

REZULTATET (FEMRAT):

Gjysmëfinale:

Era Janjeva Bleona Mehmeti 3:0 (11:4, 11:8, 15:13)

Blenda Lushaj Alma Mehmeti 0:3 (5:11, 7:11, 7:11)

Finale

Era Janjeva Alma Mehmeti 0:3 (9:11, 7:11, 7:11)

MESHKUJT

Gjysmëfinale:

Fatih Karabaxhaku Petrit Dragidella 3:1 (13:15, 11:7, 11:7, 11:7)

Kreshnik Mahmuti Donat Sinani 3:0 (13:11, 11:5, 11:6),

Finale:

Fatih Karabaxhaku Kreshnik Mahmuti 3:2 (7:11, 11:7, 2:11, 11:8, 11:7) /KI/