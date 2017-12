Pianistët e Shkolla e Muzikës “Penk Jakova” mbajti koncertin e fundvitit

Në mbrëmjen e së enjtes në sallën e Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve SHOTA, shkolla e muzikës “Prenk Jakova” në Prishtinë, drejtimi i pianos ka mbajtur një koncert. Nxënësit në këtë koncert të organizuar me rastin e fundvitit shkollor kishin mundësinë ti tregojnë publikut të arriturat e tyre në muzikë. Programi ishte shumë i larmishëm përgatitur nga profesoreshat e shkollës Violeta Asllanaj dhe Festina Shllaku së bashku me nxënësit. Pianistet treguan se disponojnë mjaft talent duke premtuar një të ardhme të mirë. Koncertin e bëri më të pasur interpretimi nga ana e nxënësve të veprave klasike të kompozitorëve të njohur botëror Bethovenit, Vangelisit, Tchaikovskyt, Chopenit etj. Nxënësit perfomuan me pika solistike dhe duo. Pianistët në koncertin që zgjati mbi një orë, me interpretimet e tyre kanë mahnit publikun që kishte mbushur sallën, e ku duartrokitjet nuk janë ndalë deri në fund të koncertit. Për suksesin e nxënësve meritor ishte stafi i profesorëve të shkollës së muzikës, profesoreshës Shllaku dhe Asllanaj. “Ky koncert i fundvitit është një përmbledhje e punës sonë me nxënësit. Me kolegët bëjmë përpjekje maksimale që paraqitjet e nxënësve tanë dhe rezultatet e tyre të jenë sa më të mira. Besoj që edhe publiku është ndarë i kënaqur sikurse edhe ne me arritjet e nxënësve falë punës dhe përkushtimit të përbashkët”, tha profesoresha Shllaku. Tashmë kjo shkollë ka krijuar një publik shumë të madh. Edhe pse me mundësi të pakta financiare, kjo shkollë ka përballur me sukses disa nga veprimtaritë artistike më impenjative. /KI/

