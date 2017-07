Phelps nuk garoi me një peshkaqen të vërtetë, ndërsa shikuesit u zhgënjyen (Video)

Fansat e Michael Phelps ishin shumë të entuziazmuar kur dëgjuan se ai do të garonte me një peshkaqen dhe e gjithë ngjarja do të transmetohej në televizion, mirëpo ata u zhgënjyen nga ajo që panë të dielën mbrëma në Discovery Channel.

Të gjithë prisnin që 32-vjeçari së paku të futej në një kafaz noti dhe të garonte drejtpërdrejt me peshkaqenin e bardhë.

Mirëpo, në vend të kësaj, gara e fituesit të 28 Medaljeve Olimpike ishte ndaj versioneve virtuale të peshkaqenëve duke u bazuar në aftësinë e tyre të notit në gara të ndara. Pra, ishte një simulim.

“Është e qartë se nuk mund ta vendosim Michaelin në një korsi dhe peshkaqenin e bardhë në një tjetër. Duhet ta bëjmë një simulim”, ishin fjalët që i dëgjuan shikuesit nga ekologu Tristan Gutteridge.

Gjatë gjithë episodit “Phelps vs. Shark: Great Gold vs. Great White”, shikuesit e kanë parë ekipin e Gutteridge duke mbledhur të dhëna rreth shpejtësisë së notit të peshkaqenëve, gjë që ishte e vështirë për t’u regjistruar, sepse peshkaqenët nuk notojnë në një vijë të drejtë.