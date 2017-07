Phelps kundër peshkaqenit (Foto)

Michael Phelps, fituesi i 28 medaljeve Olimpike në not, do të garojë me një peshkaqen gjatë edicionin të përvitshëm të Discovery Channel, Shark Week, që do të transmetohet rreth orës 2:00 të mëngjesit të ditës së hënë.

“Kam garuar me notarët më të shpejtë në planet, përveç njërit”, ka theksuar sportisti i njohur amerikan.

“Më është dhënë mundësia të bëj diçka që kam dashur të bëj gjithmonë”, ka shkruar ai në një postim në rrjetet sociale.

Derisa shumica e garave ndërmjet njerëzve dhe kafshëve janë promovuese, së paku një prej tyre është realizuar përnjëmend duke i përfshirë edhe bastet.

Maratona “Njeriu kundër kalit” ka filluar para më shumë se 35 vitesh në Uells. Kali ka një kalërues, ndërsa njeriu vetëm këpucët dhe maratona zgjat 35.4 kilometra.

Njeriu kundër kalit

Në vitin 2004, në përvjetorin e 25-të të garës, Huw Lobb u bë njeriu i parë (nga dy të vetmit) që doli më i shpejtë se kali.

Ka pasur edhe gara ndërmjet njeriut dhe gatopardit, pastaj njeriut dhe strucit, si dhe njeriut dhe qenit.

Devin Hester dhe Chris Johnson që të dy lojtarë të NFL kanë garuar kundër gatopardit para disa vitesh, por me një mur që i ndante.

Johnson u tërhoq pas dy xhirosh, ndërsa Hester doli fitues, por kishte pasur avantazh prej katër xhirosh.

Njeriu kundër gatopardit

Po ashtu, ka pasur kampion vrapimi që ka dalë më i shpejtë se gjirafa, ndërsa pastaj kishte humbur nga një zebra. Sido që të jetë, pritet të shihet se cili do të jetë suksesi i Phelps kundër peshkaqenit.