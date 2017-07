Phelps kërkon “rimeç” ndaj peshkaqenit, por në ujëra më të ngrohta (Video)

Notari më i mirë i të gjitha kohërave, Michael Phelps, ka garuar me peshkaqenët, mirëpo në garën kryesore ai mbeti prapa.

Në fakt, 32-vjeçari provoi shpejtësinë e tij ndaj versioneve virtuale të peshkaqenëve, duke u bazuar në një simulim kompjuterik – megjithëse pritej që fituesi i 28 Medaljeve Olimpike do të hynte në një kafaz noti dhe do të garonte me peshkaqenë të vërtetë.

Notari i pensionuar ishte përgatitur mirë për garën që u prit me shumë entuziazëm dhe u transmetua në televizion.

Megjithatë, Phelps humbi në garën kryesore kundër peshkaqenit të bardhë duke mbetur prapa vetëm dy sekonda.

Por, ai duket të mos jetë dorëzuar, pasi është duke menduar që të garojë përsëri me peshkaqenin e bardhë.

“Rimeç? Herën tjetër… në ujë më të ngrohte”, ka shkruar notari në Twitter.

Njëherësh, amerikani ishte më i ngadaltë se peshkaqeni ‘kokëçekani’. Megjithatë, ai mund të gëzohet pasi në garën prej 50 metrash, doli fitues ndaj një peshkaqeni ‘gome’ njohur me emrin Carcharhinus melanopterus.