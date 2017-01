Petroviç e quan gabim bojkotimin e institucioneve

Ish- Ministri Slobodan Petroviç, kryetari i PPLS-së dhe nënkryetari i Liberalëve evropian e quan gabim bojkotimin e institucioneve. Në 11 vjetorin e këtij subjekti, Petroviç tha se fjalimet patriotike duhet lënë anash dhe duhet fokusuar në jetën e përditshme të qytetarëve. Ai po ashtu mendon se marrëveshjet e arritura në Bruksel duhet respektuar ndërsa muri në veri e konsideron të panevojshëm dhe se treni i cili tentoi të hyjë në Kosovë përmes Serbisë ishte një fat në fatkeqësi.

Kosova Info: Pse keni vendosur që përsëri ta njihni kthimin e SKS-së?

Petroviç : Kjo nuk është nga dje, por shumë më herët një kohë të gjatë kemi folur me anëtarët tanë të dikurshëm por edhe me të gjithë njerëzit dhe organizatat politike që janë faktor në Kosovë. Mendoj se është shumë normale që ata njerëz njëfarë mënyrë që nga fillimi kanë qenë në SLS por edhe në pozita të caktuara, ku kryeshef i Graçanicës ka qenë nga partia jonë. Koha e kaluar dhe e tashme është dallim i çart dhe e dukshme për secilin njeri që jeton jo vetëm në komunën e Graçanicës por edhe më gjerë, kur ka qenë më mirë atëherë apo sot?. Ai ka qenë një nga kryeshefat që SLS e ka pasur në atë kohë dhe si parti kemi pasur përgjegjësi, kemi pasur tre ministra në qeveri, zëvendëskryeministër dhe disa pozicione që kanë qenë mjaft me përgjegjësi për sigurimin e jetës më të mirë dhe më cilësore jo vetëm të qytetarëve serbe por të gjithë qytetarëve të Kosovës. Dhe në fund të fundit ne kemi obligim. Kemi shënuar 11 vjetorin e partisë dhe aty nuk ka ndonjë paqartësi kur është fjala për politikën e PLS ku është e bazuar në parimet e shëndosha. Para se gjithash ne e shohim në rend të parë njeriun pa dallime etnike, religjioze dhe më së paku në përkatësin partiake dhe kështu nga dita e parë kemi zgjeruar aktivitetet tona dhe jam shumë i kënaqur dhe i gëzuar që këto 11 vite shumë njerëz i janë drejtuar PLS ku shumicës u kemi dalë përpara dhe një pjesë e madhe e tyre dhe në fund të fundit kanë votuar për ne. Përveç komunitetit serbë edhe komunitetet e tjera që janë në Kosovë e kanë parë tek ne patinë serioze politike dhe njerëzit që para se gjithash kanë bartur funksione të caktuara dhe kanë pasur tek ne një lloj besimi dhe shprese. Kjo është diçka për ne një kapital i madhe për më tutje. Kështu për ne nuk është befasi dhe ky është vetëm fillimi dhe presim që gjatë ditëve të ardhshme që ndonjë parti tjetër apo organizatë politike që kurrë s’kanë qenë anëtar të PLS të bëhen anëtar të saj dhe me disa kemi bërë disa biseda të caktuara. Ky është një fillim i mirë dhe në fund të fundit kjo ka qenë normale para se gjithash kemi dhënë rënësi ë të madhe komunës së Graçanicës pasi në mandatin e parë kemi pasur përgjegjësi ku të gjitha që janë ndërtuar i kemi bërë ne dhe tani pas ardhjes së njerëzve tjerë që kanë marrë përgjegjësi situata është përkeqësuar ka pakënaqësi të mëdha tek njerëzit, thjeshtë ne kemi bërë dhe mbështetje tërë bashkësisë që jeton në atë hapësirë. Në konferencë ka pasur qindra njerëz duke dhënë mbështetje dhe interesim që të na japin ndihmë në ndryshimin e situatës që aktualisht është shumë më keq.

Kosova Info: Ju thoni se ka pakënaqësi. Si mendoni të ktheni shpresën respektivisht ta ktheni komunën në krahët e PLS?

Petroviç: Jam më se i sigurt dhe këtu nuk ka dilema dhe në zgjedhjet e ardhshme do të kemi mbështetje shumë më të madhe se sa kemi pasur deri më tani. Dhe vetëm te them, se në të gjitha zgjedhjet e kaluara si parti kemi pasur më së shumti vota. Tani situata është më e qartë duke pasur parasysh se disa njerëz të rinj kanë mundësinë që të tregojnë sa dinë dhe donë, mendoj në kryeshefa. Pra nuk kam dilema se kush do ta ketë atë mbështetje mirëpo ajo që është dekurajues është se në tre vitet e fundit shumë çka është bërë keq kështu që na duhet shumë përpjekje që të kthehet ajo në normale. Edhe unë jetoj aty dhe i shoh pasojat. Për ne as të kaluarën as të tashmen askënd se shohim si armik në veçanti jo politike, por thjeshtë kur ka diçka që nuk është në rregull. Ne kemi qenë të gatshëm atëherë edhe sot të themi se kjo nuk bënë. Nuk ka këtu ndonjë filozofi të madhe rreth kësaj. Pra kemi treguar se mundemi dhe dimë dhe këtu s’ka më dilema rreth kësaj. Ne kemi thënë dje se gjithë ata që janë të pakënaqur me kushtet e jetës dhe situatën aktuale janë të mirëseardhur,që bashkërisht të ndërtojmë një të ardhme të sigurt dhe më të mirë. Por të gjithë ata që janë të gëzuar dhe të kënaqur me këtë gjendje, ata le të rrinë nëpër shtëpi. Por për fat ajo përqindje është shumë e vogël. Dhe kjo mund të numërohet në gishta.

Kosova Info: Krahu politik i SKS, Bojan Stefanoviq, a do të njihet respektivisht plotësisht të kthehet në programin partisë suaj?

Petroviç: Kjo nuk është assesi pyetje për dy mendësi. Ne kemi nënshkruar memorandumin e përbashkët ku thuhet qartë se që nga dje, se SKS me nuk ekziston dhe e tërë infrastruktura dhe gjithë anëtarët e kësaj organizate me automatizëm të anëtarësohen në PPLS. Që nga sot kemi një subjekt politik pra PLS. Shumica e tyre kanë qenë pjesë e partisë dikush më vonë dikush më herët por këtu nuk ka dilema. Tanit gjithë ata janë pjesë e partisë liberale serbe. Ajo që për mua ishte befasi e këndshme, nuk kam pritur që zyrat tona të kenë pasur aq shumë punë gjatë dy ditëve, ku deri në orët e vona kemi pasur simpatizant dhe anëtar ku 300 njerëz kanë qenë vetëm në konferencë. Por ajo që është negative, është situata dhe atmosfera mjaft e keqe në popull sepse thjeshtë çdo ditë dëgjojmë gjëra negative.

Kosova Info: Aktivitet m të mëdha i keni bërë në Kosovën qendrore. Një nga problemet që e ngarkon është treni. Cili është këndvështrimi juaj për atë ngjarje?

Petroviç: Jo vetëm treni por ka shumë gjëra gjatë disa javëve dhe muajve që kanë qenë të panevojshme. Ne jemi mjeshtër që vetvetes që ti vendosim disa sfida, ku nuk duhet. Dhe nga një dru nuk e shohim një mal. Ne kemi shtruar problemet reale dhe objektive që kanë qytetarët tanë gjatë këtyre viteve që janë grumbulluar sa thjeshtë ne nuk kemi kohë të merremi me gjëra të tilla. Ata që kanë gjëra të tilla dhe aktivitete, për të ardhmen thjeshtë nuk mendojnë mirë për askënd. Nëse në shekullin e 21 merremi me gjëra të tilla mendoj se ia kemi huqur objektivin dhe kohën. Falë zotit kjo është prapa nesh dhe kjo duhet të shërbejë si mësim për të gjithë dhe që gjëra të tilla të mos përsëriten. Ka mundur të jetë edhe më keq pa kurrfarë nevoje mendoj se ka shumë probleme se na duhen rezultatet të jashtëzakonshme që të punojmë 24 orë në ditë që të dalim nga situatat e tilla të këqija e lëre më ti bëjmë vetvetes disa gjëra të tilla. Nga ana tjetër ajo që kemi theksuar disa herë ne kemi shumë armiq edhe si PPLS dhe si shoqëri kosovare. Armiqtë tanë nuk janë tek njerëzit por te varfëria, papunësi, në këto gjëra që janë armiq të përbashkët. Ne duhet të punojmë së bashku, që sa më parë të tejkalojmë këtë, ndërsa rruga më e mirë është ajo trasuar nga integrimet evropiane dhe kjo është diçka shumë e qartë dhe në këtë fushë duhet të punojmë gjithë së bashku. Nëse këtë nuk e kuptojmë atëherë është huqur tërë gjenerata dhe secili që mendon ndryshe ai merr përgjegjësi të madhe, dhe rrezik për tërë një gjeneratë. Ata që nuk kanë ide, nuk dinë të punojnë, gjithmonë shpikin ndonjë gjë që të hedhet vëmendja nga diçka tjetër. Ne fatin e ndajmë bashkërisht qoftë e mirë apo keq. Ne kushtet e jetës, bashkërisht duhet ti ndërtojmë.

Kosova Info: Si të rregullohen këto probleme kur realisht Lista Serbe në parlament deri më tani ka bojkotuar këto institucione. A do të ndryshoni qëndrimin rreth kësaj, sepse edhe ju keni qenë pjesë e kësaj?

Petroviç: Nuk ka këtu asnjë paqartësi kur është fjala te qëndrim im personal dhe PPLS. Ne edhe për herë të parë, unë personalisht dhe gjithë partia edhe herën e dytë kemi qenë kundër një vendimi të tillë. Por pasi jemi pjesë e një koalicioni brenda listës nuk kemi dashur të jemi vetë shkaktar i ndonjë mos uniteti apo në anën tjetër për arsye kolegjiale. Përndryshe ai qëndrim, ka qenë shumë i qartë si atëherë edhe sot se jemi kundër diçkaje që e kemi ditur ashtu sikurse po dëshmohet sot. Se kjo nuk do të jap kurrfarë rezultateve dhe është më lehtë të jeni kundër dhe të thoni asgjë të mos bëni. Dhe ku do të arrijmë? Po duhet të jemi të guximshëm dhe të dini të merrni përgjegjësi. Njerëzit që dinë dhe kanë guxim, këtu përcaktohen apo ndahen njerëzit dhe bartësit e shoqërisë. Jo në restorante dhe emisione televizive. Po kur është vështir duhet të jepni vizion. Prandaj janë formuar partitë që te dinë ti drejtojnë njerëzi për një të ardhme të mirë. Por nëse merreni me gjëra të lehta nuk mund të jeni lider askujt ose tërë popullin do ta ktheni në të kaluarën. Kjo është papranueshme.

Kosova Info: Si mendoni të zgjidhet çështja e murrit në veri?

Petroviç: Pse ky muri është i dukshëm, nuk e di kush e ka bërë dhe pse. Por ajo që e inkurajon është se njerëzit kanë filluar të bisedojnë dhe besoj se do të gjendet zgjidhje e kënaqshme. Mendoj se nuk dëshiroj të më keqkuptoj askush që dikë e lëndojë, por sot na duhen projekte më serioze, investime, dhe duhen njerëzit që merren me këso gjëra të jenë të vetëdijshëm që partnerët tanë ndërkombëtarë dhe investitorë nga bota nuk do të investojnë asnjë euro nëse sillemi ashtu. Çka mendoni se do të vijë ndonjë kompani e madhe nëse ju ngitni gardhe, barrikada?. Kjo është dëm afatgjatë. Mundet diçka momentale personale apo interes partiak apo politik që një grup i vogël i njerëzve që do ta kenë, dalin para mediave dhe mashtrojnë publikun. Por këtë do ta paguajë pastaj qytetari i pafajshëm, qytetari ynë i cili më së paku fajtor për këtë. Është me rëndësi, serioze, flas në mënyrë të përgjithësuar jo për individ apo parti, por duhet pasur njerëz të përgjegjshëm në pozita dhe të mos bëhet vetëm ajo që është e populluar. Kjo është e lehtë. Por zakonisht më te rënda janë gjërat që të cilat jo gjithkush mund ti bëjë ato afatgjate me interes afatgjatë. Interesi ynë afatgjatë është të hyjmë në BE dhe duhet ndryshuar qasjen në jetë, sepse kur të bëheni pjesë e një familje të madhe duhet të keni kriteret e caktuara për këtë që nga raportet ndërnjerëzore, ekonomike, siguria dhe deri te ato më banale sjellja e zakonshme e çdo njeriu. Prandaj është e rëndësishme që sa me parë të arrijmë në këtë. Nuk kam të drejtë ti marrë te ardhmen askujt.

Kosova Info: Si e shihni fundin e bisedimeve në Bruksel?

Petroviç: Vetë dialogu në Bruksel është diçka që nga dita e parë e kemi të deklaruar. Ne të vetmit e kemi mbështetur këtë opsion thjeshtë kjo është rrugë dhe nuk mund të zgjidhni problemet nëse nuk bisedoni. Asokohe kemi pasur shumë probleme, kemi qenë të sinqertë se do të vijë koha dhe më mirë sa më shpejt. Tani të gjithë thonë kjo është e vetmja mënyrë. Kjo është mirë, por marrëveshjet e arritura duhet respektuar. Sepse atëherë del, se nuk jeni serioz dhe të papërgjegjshëm para qytetarëve. Dhe të jemi të sinqertë. Kjo nuk është aspak e lehtë dhe e populluar. Andaj unë që atëherë sikurse sot them se kjo është një punë jo falënderuese. Dhe ketë und ta bëjnë vetëm njerëzit me kredibilitet të madh dhe vizion. Dhe unë u jap mbështetje të fuqishme, e disa sa vështirë është vetë kam qenë njëherë në ato biseda. Unë nuk frikësohem se e di çfarë dua dhe ku e kam qëllimin. Por sot e kemi situatën që pyes nganjëherë a e dinë njerëzit u është qëllimi dhe drejtimi. Nëse nuk keni drejtim dhe vizion atëherë kurrë nuk do të arrini te qëllimi. Çdo herë do të mendojmë ndonjë arsye dhe kjo është humbje kohe, nervash dhe parash. Pra dialogu është diçka shumë e rëndësishme dhe nuk ka rëndësi zgjatja por rezultati. Nëse merren vesh atëherë respektoni atë si njëra palë ashtu edhe tjetra. E di që kurrë asnjëra palë nuk do të jetë e kënaqur. Mendoj se duhet të ketë bashkëpunim normal kjo është poenta e dialogut dhe kjo do të behet kur të fillojnë të respektohen marrëveshjet. Andaj ne e kemi besimin te qytetarët sepse asokohe ne kemi folur për atë që është reale. Ne nuk jemi marrë me politikë të lartë sepse nuk kemi kapacitet për këtë. Në fund të fundit nuk mundemi të ndikojmë në këtë. Dhe pasi nuk mund të ndikojmë atëherë mund të ndihmojmë ne shumë gjëra aty ku u interesojnë njerëzve. Nuk jetohet me patriotizma në shërbim të një grupi njerëzish. Para dhjetë vitesh një përqindje e madhe e serbëve na kanë konsideruar si të huaj. Kam thënë asokohe se do të vijë koha që do të jetë ndryshe. Dhe pas dhjetë vitesh kemi marrë konfirmimin nga qeveria e Serbisë se politika e udhëhequr nga SLS është diçka që është reale dhe në bazë të themeleve të saj tani janë marrëveshjet. Po të mos merrnim pjesë kjo nuk do të ndodhte. Fjalimet e mëdha patriotike janë për histori, libra kjo nuk është kontestues por për gjërat e përditshme këtu duhet të jenë njerëzit që janë të gatshëm që dinë dhe guxojnë.