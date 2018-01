Peticioni online, nënshkruajnë 15 mijë qytetarë

Në lidhje me Gjykatën Speciale, për dy ditë u mblodhën rreth 15 mijë nënshkrime në një peticion online, të iniciuar nga gazetari Berat Buzhala.

Ai dhe qytetarët nënshkrues, kërkojnë krijimin e saj dhe ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Buzhala thotë se peticionin do t’ia dorëzojë kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli. Ai beson se këto çështje po sjellin mundësinë reale që Kosova të humbë miqtë perëndimorë.

Peticioni online i nisur nga gazetari Berat Buzhala, me të cilin i kërkohet Kuvendit t`i thotë jo shfuqizimit të ligjit për Gjykatën Speciale dhe po ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi, për dy ditë u nënshkrua nga rreth 15 mijë qytetarë. Ai thotë se kjo tregon disponimin e qytetarëve për këto dy çështje.

Sa i përket formës së peticionit në mënyrë elektronike, Buzhala thotë se duhet të konsiderohet legjitime pasi të dhënat e nënshkruesve pothuajse janë të plota. Ai tha se nënshkrimet e këtij peticioni do t`ia dorëzojë kryetarit të Kuvendit të Kosovës.

Një nga nënshkruesit e këtij peticioni, është edhe deputeti nga Nisma, Milaim Zeka. Sipas tij, demarkacioni patjetër që do të ratifikohet në këtë formë që është, ndërkaq sa i përket iniciativës së peticionit, deputeti tha se efekt do të ketë dhe do të shihet vullneti qytetarë tek institucionet për tema të mëdha.

Përveç deputetit Milaim Zeka, nënshkrues të peticionit janë edhe deputetë të tjerë të Kuvendit të Kosovës nga parti të ndryshme si dhe ish-zyrtarë të qeverisë.