Peticioni nga Vlora kundër Bashës, reagon dega lokale: I falsifikuar, ka dhe të vdekur mes firmëtarëve

Dega lokale e Partisë Demokratike të Vlorës ka reaguar në orët e vona të së martës lidhur me një peticion të firmosur nga 130 vetë, ku kërkohej anulim i zgjedhjeve për kryetar të PD.

Me anë të një deklarate, PD e Vlorës përllogarit se mbi 90 për qind e listës është e falsifikuar.

Më poshtë deklarata e plotë:

DEKLARATE

Ne respekt te antareve te Partise Demokratike Dega Vlore dhe dega Selenice, reagojmë ndaj një falsifikimi dërguar medias, i nënshkruar si “peticion me nje liste antaresh, qytetaresh dhe simpatizantesh te PD per anulimin e zgjedhjeve…etj”.

Sqarojme qe zgjedhjet do te realizohen mbi Vendimin Nr.1 date 4 Korrik 2017 te PDSH-se per Kryetarin e PDSH-se, dhe jane e drejte ekskluzive e antaresise dhe struktures se PD, dhe e askujt tjeter, qofshin keta qytetare apo simpatizante te PD.

Po keshtu, Partia Demokratike dega Vlore dhe Selenice, ne baze te një komunikimi te vazhdueshem gjate gjithe dites se sotme, është kontaktuar nga pjesa më e madhe e ‘nënshkruesve’ të peticionit. Ata kane perjashtuarkategorikisht pjesemarrjen e tyre ne kete liste. Nje pjese e tyre ndihen të revoltuar nga ky falsifikim I bërë nga hartuesit e listes dhe kerkojne te bejne kallzim penal.

Dega Vlore e Partise Dmokratike nga verifikimet qe ka bere konstaton qe :

40 prej “firmetareve” nuk jane antare te PD.

60 prej tyre konfirmojne qe nuk e kane firmosur dhe nuk jane ne dijeni te kesaj inisiative.

15 prej tyre jane jashte shtetit apo te sistemuar perkohesisht jashte per aresye emigrimi apo pushimi.

1 i vdekur, emri i nje profesori shume te nderuar, i nje familjeje me emer ne Vlore, së cilës gjejme rastin t’i kerkojme ndjese ne emer te PD-se për ‘përfshirjen’ fatkeqe.

Partia Demokratike dega Vlore dhe Selenice distancohet dhe denon me force cdo veprim abuziv te bere emer te antareve te saj, te cdo peticioni apo cdo lloj tjeter inisiative tjeter jashte dhe ne kundershtim me vendimet dhe udhezimet e PDSH-se. Dega Vlore konfirmon qe zgjedhjet per Kryetar te PDSH-se do te mbahen ne 22 Korrik 2017, ne zbatim te Vendimit te dates 6 Korrik te Kryesise se Deges se PD Vlore, dhe ne perputhje me Udhezimin Nr.1 date 4 korrik 2017 te PDSH-se, dega Vlore ka marre persiper organizimin e zgjedhjeve per Kryetar te PDSH-se.

Gjejme rastin edhe nje here te ftojme gjithe antaresine e Partise Demokratike qe neser diten e merkure te marrin pjese ne degjesen publike dhe diskutimet qe do te organizohen me kandidatet per Kryetar te PDSH-se ne Teatrin ‘Petro Marko’ ne Vlore.