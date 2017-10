Personat që rrahën Ilir Tolajn dërgohen në mbajtje

Dy persona janë arrestuar nga Policia e Kosovës pasi janë të dyshuar që kanë sulmuar fizikisht me shufra hekuri ish- sekretarin e përhershëm të Ministrisë së Shëndetësisë, doktorin Ilir Tolaj.

Sipas disa video dhe fotove, shihet se si Tolaj është nxjerrë nga makina dhe pastaj është goditur nga të dyshuarit.

I dëmtuari në këtë rast, Tolaj, ka marrë lëndime trupore.

Ndërsa menjëherë ka pasuar edhe intervenimi i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, transmeton “Zëri”.

Kujdestarja e këtij organi të drejtësisë ka treguar se kanë shqiptuar masën e ndalesës për dy të dyshuarit e këtij rasti.

“Personat që janë arrestuar nga Policia e Kosovës janë ndalu nga prokuroria për 48 orë me vendim të prokurorit të rastit”, ka thënë prokurorja kujdestare e Prokurorisë Themelore.

Arsyeja e rrahjes së Tolajt ishte ndalja e veturës në rrugë. Producenti kosovar, Don Arbas ishte ndalur në rrugë me veturë duke folur me disa shokë nga vetura e tij. Pastaj Tolaj nga prapa me veturë i kishte rënë borisë, duke i bërë me sinjal që të lirojë rrugën.

Dhe krejt në fund ka nisur debati që ka përfunduar me rrahje fizike.