Personat me Sindrom Down nuk gëzojnë shumë të drejta

21 marsi, Dita Ndërkombëtare e Personave me Dovn Sindrom, këtë kategori të qytetarëve në Kosovë e gjen në një pozitë jo të mirë.

Në shoqatën Down Sindrom Kosova, thonë se problemet janë të shumta me të cilat përballen personat e prekur nga ky sindromë. Ata kërkojnë nga institucionet e shtetit që të shtojnë kujdesin në mënyrë që të sjellin një perspektivë më të qartë për të prekurit nga Sindromi Dovn.

Linda Dibra është e prekur me Dovn Sindrom, por kjo nuk e pengon atë që t’u shërbej kafe me dashuri, gjitha atyre që frekuentojnë kafen X21 në Prishtinë. Por, fatin e Lindës, e cila prej vitesh punon në këtë kafene, nuk e kanë pjesa më e madhe e të prekurve me këtë sindrom.

Iliriana Geci nga Dovn Sindrom Kosova, tha se 21 marsi-Dita e Personave me Dovn Sindrom, këtë pjesë të shoqërisë po i gjen në pozitë jo të mirë.

“Ju mungon mbrojtje e përshtatshme dhe e mjaftueshme Ligjore. Ju mungon respektim i të drejtave të tyre njerëzore. Ju mungojnë shërbimet adekuate dhe të qëndrueshme, të cilat ata do të duhet t’i merrnin. Ju mungojnë shpesh herë edhe shërbimet shëndetësore. Edukimi i mirëfilltë dhe pothuaj se në secilin aspekt, mund të themi se nuk gëzojnë shumë të drejta”, tha ajo.

Geci nga Dovn Sindrom Kosova, duke kritikuar institucionet se nuk po mbështesin sa duhet personat me Dovn Sindrom, tregoi se në këtë shoqatë, të prekurit me këtë sindromë bëjnë edhe paketimin e mjaltit “Amë” dhe prodhimin e xhemit “21”. I kënaqur me punën që bënë, me paketimin e mjaltit “Amë” e prodhimin e xhemit “21”, u shpreh edhe Aldi Hoxha, i cili gjatë kohës sa ne qëndruam në shoqatë, bashkë me shokë e shoqe nuk e ndalnin punën.

Për Besa Beqirin, e cila ka një fëmijë me Dovn Sindrom, thotë se është shumë e vështirë të kesh fëmijë me këtë sindrom në Kosovë. Ajo kërkon që institucionet t’i kushtojnë më shumë vëmendje këtyre personave.

“Për neve është shumë e vështirë, sepse institucionet nuk po na ndihmojnë dhe nuk po na mbështesin sa duhet. Është mirë, që ministria dhe qeveria të ndajë më shumë mjete për ndihmë personave me dovn sindrom”, tha ajo.

Në shoqatën Dovn Sindrom Kosova thonë se në vend llogaritet të jenë mbi 900 persona me Dovn Sindrom. Kjo shoqatë, sot do të organizoj një marsh protestues në Prishtinë, ku do të kërkohet një ligj i veçantë, i cili do të kontribuonte në realizimi i të drejtave të personave me Dovn Sindrom.

Ndërkohë, Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, ka njoftuar se shumë shpejt pritet të filloj ndërtimi i qendrës për personat me Dovn Sindrom dhe Autizëm, projekt të cilin do ta mbështes Komuna e Prishtinës dhe TIKA turke.