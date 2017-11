Personat me nevoja të veçanta injorohen nga institucionet (Video)

Edhe pse është obligim ligjor punësimi i personave me nevoja të veçanta, kompanitë publike dhe private fare pak po e zbatojnë. Pjesë e kësaj kategorie janë edhe personat me sindromën Down, e që rezulton se në Kosovë janë të punësuar vetëm 5 prej tyre.

Aeroporti i Prishtinës ka marrë tashmë në punë praktike 4 të rinj nga qendra Down Sindrom Kosova. Ata zotohen se do ta vazhdojnë këtë nismë, ndërsa thërrasin që punësimi i tyre të jetë praktik e jo deklarativ.

Linda Dibra nga Shoqata Down Sindrom Kosova ka filluar punën praktike në Aeroportin e Prishtinës ”Adem Jashari”. Punën si banakiere thotë se po e bën me shumë qejf.

Kafenë e mëngjesit Elona Gashi me shume dashuri ia sjell menaxheres së mediave në Aeroportin e Prishtinës, Valentina Gara. Elona përveç që ofron shërbim në restorantin e Aeroportit, ajo merr dashuri nga Valentina dhe Unidoni.

Menaxherja e Aeroportit të Prishtinës, Valentina Gara, thotë se mundësia e dhënë për 4 të rinjtë me Sindromën Down është ajo që do të duhej ta bënin edhe institucionet e tjera në vend.

Edhe Mirsadi punën për mbështjelljen e valixheve e bën me shumë dashuri.

Ndërkaq, mundësia e punës praktike për 4 të rinjtë e qendrës Down Sindrom Kosova për drejtoreshën Sebahate Hajdini, është shembull që do të duhej ta ndiqnin të gjitha institucionet publike dhe private, gjë që është edhe obligim ligjor.

Valentina Gara u zotua se mundësia e punës praktike do të vazhdojë edhe në të ardhmen në Aeroportin e Prishtinës, në mënyrë që integrimi i personave të prekur nga sindroma Down të bëhet i zbatueshëm e jo vetëm deklarativ.