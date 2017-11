“Përsëri” bën bujë Greta Koçi

Këngëtarja shumë e dashur për publikun shqiptar, Greta Koçi, ka bërë të ditur se nesër do të publikojë këngën dhe videoklipin e saj më të ri, shkruan Kosova.info.

Titulli i këngës është “Përsëri” dhe si gjithnjë, ne presim që Greta përsëri të ne befasojë për të mirë. Sipas saj, kjo këngë është muzikë nga shpirti.

“Nesër do të dëgjoni muzikë nga shpirti… E ndjerë dhe e kënduar me zemër, nga unë… për të gjithë ju! Uroj të jetë kënga që do të godasë zemrat tuaja… Jeni gati për nesër”, i është drejtuar ajo fansave në Intagram. Kujtojmë që kënga e fundit e këngëtares ishte “Nuk ka dashni” në bashkëpunim me Genc Prelvukajn. /Kosova.info/