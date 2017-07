Përmes kësaj metode, zbuloni se sa të freskëta janë vezët

Nga pamja e jashtme, të gjitha vezët duken të njëjta. Por, vjetërsia e tyre ndryshon.

Sa më të freskëta të jenë vezët, janë më të shëndetshme dhe kanë efekt edhe më të madh në organizëm.

Në anën tjetër, vezët e vjetra përpos që janë të padobishme, mund të kenë edhe efekte negative, me probleme zinxhir për organizmin.

Mirëpo, si të vërehet një vezë se sa e vjetër është?

Merrni një enë të tejdukshme dhe mbusheni me ujë, transmeton Telegrafi. Vendoseni vezën dhe shikoni:

Shumë e freskët

Vesa fundoset në ujë, e shtrirë me pjesën anësore.

E vjetër deri në një javë

Kjo vezë ri në pjesën e poshtme të enës, por pjesa saj e gjerë qëndron sipër.

E vjetër deri në tri javë

Kjo vezë do të ri me pjesën anësore të shtrirë. Maja e hollë do të qëndroi poshtë, derisa e gjëra sipër.

Vezët e këqija

Vezët që rinë në sipërfaqe të ujit, hidhini menjëherë në plehra, sepse janë të dëmshme për shëndetin.