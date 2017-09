Përleshja në studio ndërmjet Krasniqit dhe Zekës, si në Rusi (Video)

Një incident i shënuar gjatë mbrëmjes së sotme në një debat televiziv ndërmjet përfaqësuesit të LVV-së dhe nga ana tjetër atij të Nismës, deri më tani asnjëherë në jetën pluralë të Kosovës nuk është shënuar përveç në vendet e lindjes ku ka një demokraci të brishtë.

Që nga fyerjet, fjalët banale në vokabularin e dy pjesëmarrësve të debatit kanë derivuar deri në sulm fizik që përbën kulmin e një incidenti të paparë në shtëpinë mediatike të TV Klan.

As udhëheqësi i emisionit, përkundër tentimeve për të mos lejuar shmangien nga çështja e parashtruar e debatit, debati përfundoi me një incident ku pas fyerjeve të rënda reciproke, pasoi hedhja e ujit në drejtim të Zekës nga ana e Krasniqit. Por kjo nuk përfundoi me kaq.

Dy panelistët brenda studios u kacafytën përderisa moderatori dhe stafi teknik ndërhyn për të ndarë konfliktin fizik.

Një skenë e tillë e ngjashme është parë vetëm në Rusi shumë vite më parë, kur ultra nacionalisti rus, Vladimir Zhirinovski, u përplas me oponent politik. /KI/