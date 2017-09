Përgjigjja e Titos për gazetarët amerikanë që i la të gjithë pa fjalë para 46 viteve (Video)

Pas vizitës historike të Richard Nixon në Jugosllavi, në vitin 1970, ia ka kthyer vizitën, duke e vizituar ai vitin e ardhshëm Amerikës.

Vizita ka qenë shumë e suksesshme, ndërsa kryesia e SFRJ-së bashkë me Josip Broz Titon janë pritur me nderimet më të larta.

Në klubin nacional, Tito asokohe i është përgjigjur pyetjes së gazetarëve, ku përgjigja e tij i ka lënë pa fjalë të gjithë, transmeton gazetametro.net

Me përgjigjet e tija të zgjuara, Tito ka impresionuar edhe gazetarët më provokues.

“Zotëri President, çfarë rezultati pozitiv ka paraqitur vizita e Nixonit në Jugosllavi?”

“Atë që unë sot jam në Amerikë”, me këtë përgjigje ka mbyllur dialogun me gazetarët