Përgatituni për një verë të nxehtë, ja sa do të jenë temperaturat

Ka pasur raporte të ndryshe si rajonale dhe botërore se vera e këtij vitit do të jetë me temperatura ekstreme të larta.

Besim Aliu, meteorolog në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, ka thënë për lajmi.net se Kosova do ta ketë një verë më të freskët se ato që ishin dy vitet e kaluara.

“Gjatë verës nuk do të ketë temperatura shumë të larta, së paku nuk do të jenë më të larta se dy vitet e kaluara”, ka thënë Aliu.

Sipas tij, temperaturat 35-36 gradë Celsius do të shoqërojnë muajin korrik, gjë që sipas tij është normale, por ai la të kuptojmë se nuk duhet të ketë shqetësim për temperatura ekstreme të larta.

“35-36 janë normale për muajin korrik, por nuk do të ketë temperatura 40 siç ka pasur viteve të kaluara. Llogaritet një verë më e freskët se viteve të tjera”, tha ndër thera meteorologu.