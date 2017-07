Përfundon mbledhja e Kryesisë së PD-së – Ja kush janë kandidatët zyrtarë për kryetar

Ka përfunduar mbledhja me dyer të mbyllura e Kryesisë së Partisë Demokratike pas rreth dy orësh.

Kryesia u mblodh në selinë blu për miratimin e kandidaturave në garën për kryetarin e ri të PD-së.

Mbledhja u drejtua nga sekretari i përgjithshëm i PD-së Arben Ristani dhe dy nënkryetarët, Edi Paloka dhe Edmond Spaho.

Lulzim Basha dhe Eduard Selami do të jenë kandidatët që do të garojnë për tu zgjedhur kryetar i PD-së në zgjedhjet që do të mbahen më 22 Korrik. Kjo është konfirmuar nga Edi Paloka, nënkryetar i PD-së.