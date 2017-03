Përfshirja e shoqërisë civile në kuadër të strukturave të MSA-së

Ministrja e Integrimit Evropian, znj. Mimoza Ahmetaj sot ka mbajtur takim konsultues me OSHC-të dhe palët e tjera të interesit më kuadër të strukturave të Marrëveshjes së Stabilizim dhe Asoaciim (MSA). Ky aktivitet realizohet në bashkëpunim me projektin Gjerman për Zhvillim Ndërkombëtarë (GiZ), në përkrahje të procesit të integrimit Evropian.

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit, do të sjellë reforma të thella në të gjitha fushat drejt statusit të shtetit kandidat dhe negociatave të anëtarësimit në BE. Rëndësia e saj për reformat që kemi përpara qëndron në tri dimensione kryesore: politikisht, ekonomikisht dhe përafrimi me legjislacionin e BE-së. MSA kërkon vendosjen e stabilitetit politik dhe shtetit të së drejtës, me bazë në institucione funksionale më demokratike, përfaqësuese dhe efektive, të cilat do të jenë në gjendje të marrin përsipër detyrimet e rendit juridik të BE-së.

Ministrja Ahmetaj theksoi se: “Shoqëria civile dhe palët e tjera të interesit do të jenë kontribuues dhe partnerë të pazëvendësueshëm të institucioneve publike në arritjen e synimit më strategjik tonin si shoqëri – integrimin e plotë politik, ekonomik dhe si shoqëri. Në themel të këtij partneriteti qëndron niveli më i lartë në rajon i përkrahjes së publikut për integrimin në BE dhe konsensusit të të gjithë akterëve”.

Gjithashtu, Ministrja Ahmetaj potencoi se pas hyrjes në fuqi të MSA-së janë funksionalizuar strukturat e përbashkëta institucionale në nivel politik dhe të politikave, për mbikëqyrjen e zbatimit të saj dhe për vendimmarrje: Këshillin, Komitetin, nënkomitetet dhe grupet e veçanta, dhe Komitetin Parlamentar. Baza rregullatore e tyre gjithashtu parasheh përfshirjen e shoqërisë civile dhe akterëve të tjerë në punën e këtyre organeve.

Ministria e Integrimit Evropian, në mbështetje të projektit të GIZ-it gjerman dhe duke përfituar nga përvoja e Kroacisë, është duke kriuar një mekanizëm të përfshirjes së shoqërisë civile në punën e organeve të MSA-së. /KI/