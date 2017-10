Përfshihen në pagesat e rregullta viktimat e dhunës seksuale në Kosovë

Ministria e Financave njofton opinionin publik se është e përkushtuar në marrjen e veprimeve për ti adresuar të gjitha kërkesat dhe sfidat me të cilat përballen viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, si kategoria më e ndjeshme e shoqërisë në Kosovë, dhe e trajton këtë kategori në kuadër të kërkesave me prioritetin më të lartë.

Bedri Hamza është Ministri i parë i Financave që me qëllim të mirë ka kërkuar që ky proces të finalizohet sa më shpejt , me qëllim që kjo kategori ti përfitojë sa më shpejt që është e mundur pagesat ashtu siç edhe parashihet me ligj, ku javën e parë të marrjes së mandatit ministri Bedri Hamza ka bërë edhe ndarjen e mjeteve nga rezerva e Qeverisë për këtë kategori për pagën e mjeteve financiare.

Po ashtu, Ministri i Financave për herë të parë në vendin tonë ka vendosur se duke filluar nga janari i vitit 2018 kjo kategori të përfshihet në kuadër të Buxhetit të rregullt, ku përmes Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, pagesat për viktimat e dhunës seksuale në Kosovë të pranohen në baza të rregullta, me qëllim që kjo kategori e çmuar dhe e ndjeshme e shoqërisë tonë të trajtohet me dinjitet dhe respektin më të lartë. /KI/