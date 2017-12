Përfitimet shëndetësore të shafranit të freskët

I njohur gjerësisht për vetitë antioksiduese, anti-inflamatore dhe antibakteriale, shafrani i freskët është një pjesë thelbësore e gatimit indian. Me ngjyrë të verdhë e të ndritshme, shafran i Indisë (Curcuma longa) është një super ushqim unik me përbërës me vetitë unike.