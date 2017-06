Perez konfirmon qëndrimin e Ronaldos

E ardhmja e Cristiano Ronaldo mesa duket do të jetë në skuadrën e Real Madrid. Lojtari akuzohet për evazion fiskal në shumën prej 14.7 milionë euro. Tashmë është zyrtare dhe dita kur portugezi do të dalë përpara drejtësisë spanjolle. Ai do të dëshmojë në gjyq të vërtetën në lidhje me akuzat ndaj tij në datën 31 korrik. Lojtari nuk ka mbajtur një qëndrim në lidhje me akuzat që janë drejtuar atij por këtë gjë pritet ta bëjë në ditën kur do të mbahet gjyqi. Sa i përket të ardhmes së tij, presidenti i Real Madridit, Florentino Perez ka theksuar se portugezi nuk është i destinuar të largohet pasi nuk e ka kërkuar diçka të tillë. Perez është i mendimit se Ronaldo nuk po përdoret si biznes dhe se ai është historia e këtij klubi.

Sa i përket ofertave të klubeve të tjerë në drejtim të Cristiano Ronaldos ai shprehet se nuk ka asgjë të tillë dhe se janë vetëm thashetheme mediatike. “Ronaldo është lojtar i madh. Jorge Mendes më ka konfirmuar se lojtari është vetëm i hidhëruar me faktin se nuk e kemi mbrojtur në rastin e akuzave për evazion fiskal. Ai është një profesionist dhe besoj se nuk i është shmangur tatimeve. Unë përpiqem që të zgjidh problemet që kanë lojtarët, duke përfshirë të Cristianos. Ai është lojtari më i mirë në botë. Cristiano nuk është biznes, është historia e Real Madridit. Me bindjen e plotë ju them se futbollisti nuk ka folur me askënd. Ai askujt nuk i ka thënë se do të largohet.

Ne nuk kemi marr asnjë ofertë për Ronaldon, as për Morata dhe Jamesin. Këto janë vetëm shkrime të mediave”, shprehet presidenti i Real Madrid, Florentino Perez. Për Ronaldon janë të interesuara shumë skuadra të mëdha. Ndër to Paris Saint Germain e cila është e gatshme të paguajë plot 200 milionë euro skuadrës galaktike për të siguruar shërbimet e yllit portugez. Tjetër mundësi është ajo e kthimit të lojtarit në skuadrën e Manchester United ku kaloi një periudhë të shkëlqyer duke fituar dhe “Topin e Artë”. Lojtari vazhdimisht e ka shprehur dashurinë e tij për këtë skuadër por e ka hedhur poshtë mundësinë për tu rikthyer një ditë në “Old Traford”.