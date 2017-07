Përbërësi i zakonshëm që zbardh rrobat tuaja brenda natës

Rroba të bardha, por që e kanë humbur bardhësinë me kalimin e kohës? Larjet e shpeshta, përdorimi i deodorantit apo detergjentëve jo cilësor i bën rrobat tuaj të bardha të duken si të vjetra. Pavarësisht mënyrave dhe produkteve të shtrenjta që mund të keni përdorur, ato sërish nuk duken si në fillim.

Nëse do të mendonit edhe pak më shumë, me siguri që do ta gjenit zgjidhjen në shtëpinë tuaj. Kjo, sepse ka një mënyrë fantastike se si t’i bëni rrobat e bardha të duken si të reja pa shpenzuar para. Njollat e gjakut janë ndër njollat më të vështira për t’u hequr. Por, me ibubrofen nuk keni pse të shqetësoheni më për këtë. Mjafton të vendosni rrobat e njollosura në një enë me ujë të ftohtë dhe 2 kokrra ibubrofen për rreth 2 orë.

Ndërsa, për rrobat që duket sikur kanë marrë një lloj “hije”, ju duhet 325 gram ibubrofen. Hidheni në një enë ku keni shtuar 2 shishe me ujë të ngrohtë. Vendosni rrobat në të për rreth 8 orë. Sigurohuni që të zhyten mirë në mënyrë pastrohen plotësisht.

Gjithashtu, ju mund ta vendosni ibubrofen edhe kur i lani rrobat në lavatriçe.