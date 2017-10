Për transformimin e FSK në ushtri duhet mbështetja politike

Shndërrimi i Forcave të Sigurisë së Kosovës në ushtri është çështje politike e cila kërkon koordinim të mirë ndër institucional dhe bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar dhe një përafrim me komunitetin serb. Kështu u tha në Komisionin për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e FSK-së ku ministri Rrustem Berisha njoftoi anëtarët e komisionit lidhur me zhvillimet në FSK, raporton Kosova.info.

Ai tha se forcat e sigurisë ka arritur kapacitetet operacionale dhe është gatshme për transformimin në ushtrinë e Kosovës, që nga viti 2014. Ndërsa aktualisht janë të fokusuar në vendosjen e politikave strategjike, e qëllim kanë që FSK t’i mirëmbajë kapacitetet e veta , t’i avancojë ato dhe t’i zhvillohet në të ardhmen, si forcë profesionale e multietnike, e cila do të jetë në të mirën e të gjithë qytetarëve të Kosovës.

“FSK ka ngrit një komision për transformimin dhe modernizimin e FSK-së dhe ai komision ka kryer shumë punë të mëdha. Ne si FSK do të jemi në mbështetje të politikës, për trasformim. Por siç dihet kjo është çështje politike. Është tepër me rëndësi që ta kemi një koordinim të mirë ndër institucional. Një bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar dhe në të ardhmen ta kemi dhe një përafrim me komunitetin serb. Sepse kjo është në të mirën e të gjithëve. Me rëndësi është që komunitetit që është pranuar 163 minoritete, tre prej tyre janë dhe nga veriu i Kosovës, që është një hap i mirë dhe pozitiv”, tha Berisha.

Ndërkaq anëtari i këtij komisioni nga radhët e VV-së Rexhep Selimi tha se FSK do ta ketë mbështetjen e tyre, për avancimin e kapaciteteve ushtarake të Kosovës. Ndërsa kërkoi nga ministri që ta kenë qasjen e duhur, në çështjet buxhetore, që kanë të bëjnë me FSK -në e sotme dhe procesin e transformimit të saj në ushtri.

“Mendoj që nga buxheti do të duhej të fillohej serioziteti ose veprimet praktike për avancimin e kësaj force. Tash ndoshta nuk është personale, por përvoja jonë e përbashkët na bën që të kemi të drejtën, që t’iu shtyjmë sa më shumë në rrugën e avancimit të kapaciteteve ushtarake. Atë çfarë ne iu garantojmë, iu garantojmë një mbikëqyrje të rreptë, e cila ndoshta ndonjëherë do të iu bezdis dhe është mirë që iu bezdis”, tha ai.

Ministri Berisha duke iu përgjigjur pyetjeve për buxhetin e FSK-së tha se nuk është buxheti të cilin e presin, por se me ndryshimin e vendimit politik për transformimit në ushtri, mund ta vendosin në zbatimin rekomandimin e rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë.

“Sa i përket rishikimit të buxhetit në këtë drejtim i kemi bërë ato kërkesat tona. Dje e kemi pasur dhe dëgjimin buxhetor për vitin fiskal 2018 me Ministrinë e Financave. Realisht nuk është ai buxhet të cilin ne e presim. Sepse sipas rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë, është paraparë që çdo vit fiskal të rritet buxheti për 5 milionë euro. Por përgjigja e ministrit, është se tani për tani është ky buxhet dhe në momentin kur ndryshon vendimi politik për transformimin e FSK-së, pastaj mund ta vendosim në zbatimin rekomandimin e rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë.. Në këtë buxhetin 2018 kemi rritje rreth 3 milion. Për buxhetit e 2017 kanë qenë diku 51 milion e 35 mijë euro. Tash është propozimi që kjo të jetë diku 54 milionë”, tha ai. /KI/