Për t’i realizuar fitoret në jetë, duhet të mësohemi edhe të humbim?!

Shkruan: Skënder MULLIQI

Nuk ka njeri i cili i nuk ka derte të mëdha dhe të vogla të cilat lidhën më jetën. Ka të tillë të cilët brengat e jetës i fshehin apo edhe i qesin pas shpinës. Zoti edhe e ka falë njeriun si qenie që të ketë brenga për jetën, të planifikon familje, të kujdesët për fëmijët… Me analizën e njeriut si qenie dhe së çka buron nga kjo qenie, është më shumë lëmi e filozofëve të ndryshëm. Brengat për diçka të caktuar apo përgjithësisht burojnë nga qëndrimi ynë për një çështje. Ekzistojnë disa premisa nga të cilët nisemi siç janë; përgjegjësia, ndjesia karshi problemit të caktuar, dashuria, patriotizmi, gjendja e pa sigurisë dhe vetëkënaqësia më gjendjen ekzistuese. Perceptimet e njeriut sigurisht së nuk ndalën vetëm më kaq, ato rritën krahas zhvillimit të mirëqenies, rritën krahas zhvillimit të shkencës dhe teknologjisë. Së sa jemi këmbëngulës që ti përballojmë të gjithë problemet të cilat na i sjellë jeta, shumë varet nga personaliteti ynë. Nëse një njeri mbartë në vete përgjegjësinë për një punë, interesimin, dashurinë sigurisht së do ti realizon edhe synimet. Asgjë nuk realizohet pa veprim konkret, ajo mbetet një dëshirë e jona e pa realizuar. Ndjesia e gëzimit apo e hidhërimit programohet nga mendja dhe trupi ynë. Lufta e brendshme e cila zhvillohet për të përballuar të keqen edhe mund të fitohet falë këmbëngulësisë tonë. Deprimimi pas secilës së keqe në rrugëtimin tonë jetësor është gjë fataliste. Fataliteti shprehet më shumë të njerëzit që janë labil, të njerëzit të cilët nuk dinë të marrin vendime në kohë dhe hapësirë të caktuar. Njeriu i cili brengoset shumë për një punë apo për probleme shëndetësore edhe shprehet labiliteti tek ai. Kjo e vështirëson punën në përballimin e një pune apo përballimit të çfarëdo vështirësie në jetë. Të menduarit pozitiv sigurisht së njeriut i ndihmon shumë në mënyrën e perceptimit të jetës dhe të përballimit të sfidave jetësore. Ata të cilët janë të predisponuar për negativitete më shumë së për pozitivitete sigurisht së bien në pozita të vështira jetësore. Njerëzit emotiv në secilin plan kanë më shumë vështirësi në përballimin e problemeve. Njerëzit si qenie e përkryer edhe janë shumë emotiv. Në disa gjera të jetës njeriu ka më shumë ndikim dhe i tejkalon më lehtë. Disa gjëra ose të pa priturat sigurisht së kanë ndikimin e vet shumë më të madh në jo stabilitetin e njeriut. Njeriu e percepton mirë së cila është e mira dhe e cila keqja e kësaj bote. E mira apo gëzimi menaxhohet shumë më lehtë së sa e keqja apo hidhërimi. Nëse dëshirojmë më shumë para, shëndet, pozitë të lartë shoqërore sigurisht së shpejt edhe do të zhgënjehemi duke u bërë të pa lumtur. Nëse dëshirojmë që më shpejt të largohemi nga varfëria, sëmundjet do të jetojmë gjithnjë në ethe për të nesërmen, nuk do të jemi të lumtur. Të gjithë jetojmë në një mënyrë apo tjetër në pritje se çka do të në sjellë jeta. Të gjitha problemet e kësaj bote mund të tejkalohen kur jemi ne gjendje të ballafaqohemi me to, e jo duke iu shmangur atyre. Sipas shumë filozofëve nëse njeriu është këmbëngulës edhe i arrin synimet jetësore, në një profesion të caktuar. Nëse njeriu është këmbëngulës arrin të bëhet aktor apo krijues i madh, edhe do të arrin synimin e dëshiruar, natyrisht më punë të madhe. Për t’i realizuar fitoret në jetë duhet mësuar edhe të humbasim. Çdo telashe të cilën e kemi është rast i mire për mësim. Është rast i mirë në përballimin e telasheve të tjera. Kur njeriu është në vështirësi të mëdha duhet të ketë vullnet që këto vështirësi edhe të kapërcehen. Kjo botë është e mbushur më njerëz të pacipë, dhe ne duhet të përgatitemi në staza të gjatë ti luftojmë ata. Kur e kryejmë një punë mbrapsht të them ashtu edhe e kemi ndjenjën e fajësisë. Por, edhe kur të tjerët bëjnë punë të mbrapshta karshi shtetit, duhet t’i pret denoncimi i popullit. Këto elita politike e kanë ngushtuar shumë fushëveprimin e njeriut tonë. Politika në Kosovë po lidhet më punën, po lidhet edhe më mirëqenie të përgjithshme. Kjo rënie e standardit jetësor nga plaçkitjet, e kanë rrënuar moralin, e kanë ulur shumë vullnetin për jetë të njeriut të këtij nënqielli. Pas secilës rënie të shprehem ashtu duhet të pason ngritja e fuqishme që këta oligarkë politiko- financiar tu futet frika në palcë. Mos të pranohet logjika e kapitullimit siç e kemi aktualisht. Të gjithë duhet të pyetemi “Ku i morën këta hardallë politikë gjithë këtë pasuri”? Sigurisht së më paga jo. Të rritet vetëdijesimi që secili keqpërdorues i pronës së përgjithshme të dënohet nga organet tona të drejtësisë. Kemi luftuar kundër të gjitha pa drejtësive historike të armiqve tanë shekullor, e të dorëzohemi para do halabakëve politikë, kjo nuk justifikohet. Nëse tregohemi të pa kujdesshëm rregullisht siç po tregohemi, punët e liga të këtij pushteti do të na godasin edhe më fortë. Kur blihet paqja dhe mirëqenia, zhgënjimi është i madh. Liria dhe pavarësia është e arritur e përgjithshme. Pa kujdesia dhe neglizhenca po në bëjnë humbës të mëdhenj. Të gjejmë derë që të dalim nga ky burg pushtetarë. Të gjejmë gëzimin dhe ri zgjimin tonë kombëtar. Fitorja arrihet më mendje të shëndosh. Të fitojmë luftën e civilizimit karshi njerëzve më mendësi të shekullit të kaluar. Nëse në vazhdimësi lirohemi nga të gjitha negativitetet tona, do të lirohemi edhe nga keqbërësit politik, të cilët e kanë vërshuar skenën politike dhe pushtetin e Kosovës. Nuk po është vështirë tashmë të dallojmë, se cila është e mira dhe cila është e keqja e kësaj bote.